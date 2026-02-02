我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞隊今（2）日主場迎戰來訪的布魯克林籃網，活塞在兩大全明星球星坎寧安（Cade Cunningham）與剛入選全明星賽替補名單的杜倫（Jalen Duren）強勢帶領下，終場以130：77橫掃對手。53分的勝分差不僅創下活塞隊史最大贏球分差紀錄，更坐穩了東區第一的霸主位置。活塞隊今日開局雖一度小幅落後，但在坎寧安穿針引線發動猛攻下，活塞連續三節得分超過30分，反觀籃網在缺少當家核心小波特（Michael Porter Jr.）的情況下，進攻端完全熄火，下半場的單節得分甚至僅個位數。活塞原先的最大贏球紀錄是2003年對陣塞爾提克時寫下的52分，今日這場大勝正式改寫紀錄，讓底特律球迷徹底陷入瘋狂。目前活塞戰績來到35勝12敗，以傲視群雄的姿態繼續領跑東區。今日活塞贏球的最大功臣莫過於「全明星雙星」。狀元郎坎寧安此役僅出賽三節26分鐘，便高效繳出18分、12助攻、4籃板、4抄截以及3阻攻的全能數據。剛入選全明星賽替補名單的活塞內線核心杜倫則在禁區予取予求，全場12投8中，輕鬆砍下21分、10籃板、3助攻與2抄截的雙十演出。在他的鎮守下，活塞禁區得分高達66分，正好等於籃網全隊在垃圾時間前的總得分。籃網隊本場比賽打得極為艱辛，頭號得分手小波特因傷缺陣，讓籃網進攻體系全面崩盤。全隊僅3人得分上雙，最高分是托馬斯（Cam Thomas）與鮑威爾（Norman Powell）的12分。先發5人合計僅得到28分，慘澹的投籃命中率加上禁區失守，讓比賽在第三節結束前就已徹底失去懸念。