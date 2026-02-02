我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 全明星賽替補名單於今（2）日正式揭曉，洛杉磯湖人高齡41歲的超級巨星詹姆斯（LeBron James）再度入選，達成連續22年挺進全明星賽的歷史紀錄。不過，這份榮耀背後卻伴隨著巨大的爭議。隨著西區替補名單公佈，包括灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）、金塊莫瑞（Jamal Murray）、雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）、火箭杜蘭特（Kevin Durant）、太陽布克（Devin Booker）與詹姆斯全數入列，但外界普遍認為，本季表現下滑的詹姆斯是佔據了其他更值得入選球員的名額，其中快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）與火箭中鋒申京（Alperen Sengun）被視為最大遺珠。《CBS Sports》記者奎恩（Sam Quinn）率先發難，他在社群媒體上直言：「我是眾所皆知的詹迷，但選詹姆斯進全明星賽而捨棄雷納德，簡直是一場徹頭徹尾的鬧劇。如果你想讓詹姆斯透過總裁特別名額入選，那沒問題，但雷納德今年的表現明顯比他好太多了。」奎恩提到的「特別名額」，是指2019年總裁席爾佛（Adam Silver）曾為即將退休的諾威斯基（Dirk Nowitzki）與韋德（Dwyane Wade）增設的傳奇球員名額。外界質疑，若聯盟想致敬詹姆斯，應採取此途徑，而非佔用由教練票選的正式名額。對比數據，爭議確實存在。詹姆斯本季受坐骨神經痛困擾，缺席了季前賽與開季前14場比賽，場均繳出21.9分、5.8籃板、6.6助攻，雖然命中率仍有50.2%，但這是他自菜鳥球季以來最差的得分表現。連網友都毒舌評論：「說實話，詹姆斯這季根本配不上全明星。」反觀被割捨的雷納德，本季在快艇打出鬼神級數據，場均轟下生涯新高的27.7分（聯盟第7），外帶聯盟第一的2.1次抄截，投籃三圍更是驚人的「180俱樂部」（50/40/90）。快艇教頭泰倫魯（Ty Lue）日前才盛讚：「過去6週，雷納德就是全聯盟最強的球員。」除了雷納德，火箭當家中鋒申京也被視為遺珠。這位23歲土耳其長人場均繳出21分、9籃板、6助攻，命中率50%，並且是中鋒抄截王。憤怒的球迷在網路上留言：「選詹姆斯和霍姆葛倫，卻不選申京和雷納德？別開玩笑了！」此外，轉戰太陽的「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）本季場均25.4分，在杜克連線瓦解後成為布克最強副手，助太陽穩居前六，同樣未能入選。甚至連阿夫迪亞（Deni Avdija）場均25.5分的表現都優於多位入選者。對於這次充滿爭議的票選結果，網路上也出現陰謀論。有球迷推測：「除非聯盟知道詹姆斯打完這季就要退休，否則給他這個全明星名額真的太扯了。」考慮到詹姆斯近期曾坦言「身體疲累、能量不足」，加上這已是他的第23個賽季，是否為聯盟默許的「退休禮物」，成為熱議焦點。