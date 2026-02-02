我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在2016年協助克里夫蘭騎士隊奪下NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍的功臣湯普森（Tristan Thompson），近年不僅在籃球場上奮戰，更深度參與加密貨幣領域。他在拉斯維加斯舉辦的「Bitcoin 2025」大會上接受專訪，以其14年的職業生涯為基礎，將頂尖NBA球星與主流數位資產進行了一場生動的類比，引發體育與金融界的熱烈討論。湯普森目前主持加密貨幣播客節目《Courtside Crypto》，並擔任多個區塊鏈項目的品牌大使。為了讓大眾更容易理解複雜的加密貨幣，他利用球員特質與資產定位做出了以下神喻：比特幣（Bitcoin）是麥可·喬丹（Michael Jordan）： 湯普森認為比特幣具備無可撼動的歷史地位與統治力，是整個產業的基石。至於以太幣（Ethereum）則是勒布朗·詹姆斯（LeBron James）具備多功能性與強大的生態系統；而索拉納（Solana）是史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）以速度與高效率著稱；瑞波幣（XRP）是凱文·杜蘭特（Kevin Durant）具備獨特的實力與不可忽視的市場存在感。湯普森坦言，過去許多名人進入加密貨幣領域（特別是迷因幣熱潮）只是為了從中榨取利益，但他在兩年前進入該領域後，選擇聘請專業導師進行長達三小時的深度學習。他指出，先前如FTX倒閉導致的代言風波（涉及Tom Brady與Shaquille O'Neal），核心問題在於球員本身缺乏足夠的金融教育。「FTX事件確實讓大家退縮了，」湯普森表示，「但那些真正受過教育的人明白，即便在動盪時期，你仍應該長期持有（Hold）。」他強調，這場加密貨幣之旅是為了實現自我賦權，擺脫傳統銀行對大眾的洗腦與操縱。值得注意的是，湯普森透露騎士隊總裁科比·奧爾特曼（Koby Altman）也對其參與加密貨幣大會感到興趣，並要求他回報所學。事實上，騎士隊去年已推出了基於Avalanche區塊鏈的球迷應用程式。湯普森目前正積極與幣圈知名導師合作，甚至在大會期間會見了川普（Donald Trump）之子艾瑞克·川普（Eric Trump），顯示其在政治與金融跨界合作上的野心。湯普森表示，他的目標是讓「加密貨幣變酷」，並透過簡單易懂的體育類比，教育更多身處Web2世界、被傳統體制誤導的群眾。