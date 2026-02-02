我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人隊超級球星喬治（Paul George）正深陷職業生涯最大的危機。根據ESPN記者Shams Charania報導，這名9度入選全明星賽的前鋒因違反NBA禁藥防制條例，正式遭到聯盟禁賽25場。而向來以口無遮攔著稱的鳳凰城太陽隊「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）隨即發表爭議言論，直言喬治近期的表現看起來確實「像是用了增強劑」。布魯克斯在得知消息後，毫不留情地在節目上表示，喬治近期的場上表現令人懷疑，「那就是增強表現的藥物（PEs）。之前看他動都不太能動，結果突然之間他開始瘋狂投進三分球，看起來就像4年前的他。我敢保證他之後一定會在自己的播客節目（Podcast）上解釋這一切，說這只是個意外故事。」面對嚴重指控，喬治隨即透過記者發布聲明。他坦承檢測結果呈陽性，但解釋是由於治療心理健康問題時服用了不當藥物。喬治在聲明中表示：「過去幾年我一直公開討論心理健康的重要性，近期在接受相關治療的過程中，我犯了服用不當藥物的錯誤。我對自己的行為負起全部責任，並向76人球團、隊友及費城球迷致歉。我會利用這段時間確保身心恢復到最佳狀態，以便回歸後能幫助球隊。」現年35歲的喬治，本季因傷病困擾僅出賽27場，場均貢獻16分。這筆禁賽對他而言代價極大，預計將損失本季5160萬美元薪資中的1170萬美元。喬治自2年前以4年2.12億美元合約加盟費城後，始終未能擺脫「玻璃人」標籤，近6個球季中僅有1季出賽超過56場。目前76人隊以26勝21負暫居東區第6位，這筆禁賽將從本週六對陣鵜鶘隊的比賽開始執行，喬治最快要到3月下旬才有資格復出。在季後賽席次競爭白熱化的階段，失去核心大將對費城無疑是沉重打擊。