聖安東尼奧馬刺隊於今（2）日晚間寫下了一場意志力的勝利。儘管因惡劣氣候與飛機機械故障導致返程延誤，比賽被迫延後5小時才開打，馬刺隊仍在天才中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）全場25分8籃板5阻攻的帶領下，以112：103擊敗奧奧蘭多魔術隊，終結對手的二連勝。馬刺隊原本預計在周日打完與黃蜂隊的客場比賽後隨即返家，不料卻遇上降雪量近1英尺的暴風雪，被迫在夏洛特滯留一晚。今天啟程時，包機又遭遇機械問題，導致球隊回到聖安東尼奧的時間比原定計畫整整晚了24小時。原定下午3點開球的比賽，被迫兩度延後至晚上8點。相較於前一天就已抵達聖安東尼奧整裝待發的魔術隊，馬刺隊直到賽前30分鐘才確定文班亞馬能克服左小腿痠痛出賽。儘管身心俱疲，馬刺隊開賽卻展現驚人效率，前8次投籃命中7球。溫班亞馬開局連續兩次強攻禁區得分，包括一次面對卡特（Wendell Carter Jr.）的雙手灌籃，帶動球隊在開賽5分鐘內就建立雙位數領先。除了文班亞馬外，馬刺隊多點開花，後衛瓦賽爾（Devin Vassell）挹注16分，新秀哈波（Dylan Harper）貢獻15分，明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）則繳出14分、10助攻的雙十成績。魔術隊方面，貝恩（Desmond Bane）攻下全場最高的25分，當家球星班凱羅（Paolo Banchero）也有19分、10籃板的表現。然而，面對展現強大求勝意志的馬刺隊，魔術始終無法反超比分。馬刺隊此役缺少了因左內收肌緊繃缺陣的後衛卡斯特（Stephon Castle），但團隊仍展現出極強的韌性。