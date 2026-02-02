聖安東尼奧馬刺隊今（2）日傳出喜訊。隨著馬刺隊擊敗奧蘭多魔術隊，且丹佛金塊隊在主場不敵奧克拉荷馬雷霆隊，馬刺隊正式鎖定2月1日前西區第2名的戰績。根據NBA規則，這意味著馬刺隊年僅39歲的主教練米契爾·強森（Mitch Johnson）將正式成為2026年洛杉磯全明星賽的總教練。
強森成為波波維奇後首位馬刺明星賽主帥
根據NBA明星賽教練選拔規則，各分區戰績第一名的教練通常會獲得此項殊榮。雖然雷霆隊目前高居西區榜首，但其主帥戴格諾（Mark Daigneault）因去年已執教過明星賽，受限於「禁止連續兩年執教」的規範，執教資格順延至西區第2名。
這使得Johnson成為繼傳奇教練波波維奇（Gregg Popovich）在2016年執教後，首位獲此殊榮的馬刺隊主教練。強森於去年5月正式接掌馬刺帥印，繼承了波波維奇執教29年後的輝煌資產，並在執教首個完整球季就展現卓越的領軍能力。
隊友力挺強森 馬刺為主帥拚了
強森謙遜地表示，他並不追求名聲與排場，但能與球隊一起創造回憶是非常酷的體驗。他在受訪時提到：「能身處這群頂尖教練之中是一種罕見的榮譽（Rare air）。無論以何種形式參與，都是非常棒的經驗。」
馬刺核心大將瓦賽爾（Devin Vassell）則為總教練感到興奮：「在強森執教的首個完整賽季就獲得這項榮譽是巨大的。我們顯然擁有贏球的心態，但這個目標確實給了我們額外的動力。」
明星賽全新賽制 美國對抗世界的循環賽
2026年全明星賽將於2月15日在洛杉磯快艇隊的新主場Intuit Dome舉行。本屆賽制將迎來重大變革，取消傳統的東西區對抗，改由三支8人球隊進行單循環賽，包含兩支美國隊（USA Stars & Stripes）與一支世界聯軍（Team World）。強森將與東區戰績領先的活塞隊主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）共同擔任教練。
馬刺隊本屆全明星賽參與成員
全明星先發：文班亞馬（Victor Wembanyama）
明星賽總教練：強森
新秀挑戰賽：哈波（Dylan Harper）、卡斯特（Stephon Castle）、賈西亞（David Jones-Garcia）
📌2026 NBA 全明星賽陣容名單
【西區 Western Conference】
先發 (Starters):
📍盧卡·東契奇 (Lakers) 📍史蒂芬·柯瑞 (Warriors) 📍夏伊·吉爾吉斯-亞歷山大 (Thunder) 📍尼古拉·約基奇 (Nuggets) 📍維克多·溫班亞馬 (Spurs)
替補 (Reserves):
📍安東尼·愛德華茲 (Timberwolves) 📍賈邁爾·莫瑞 (Nuggets) 📍切特·霍姆格倫 (Thunder) 📍凱文·杜蘭特 (Rockets) 📍戴文·布克 (Suns) 📍丹尼·阿夫迪亞 (Trail Blazers) 📍勒布朗·詹姆斯 (Lakers)
【東區 Eastern Conference】
先發 (Starters):
📍泰瑞斯·馬克西 (76ers) 📍傑倫·布朗森 (Knicks) 📍凱德·康寧漢 (Pistons) 📍傑倫·布朗 (Celtics) 📍揚尼斯·阿德托昆博 (Bucks)
替補 (Reserves):
📍多諾萬·米契爾 (Cavaliers) 📍傑倫·強森 (Hawks) 📍卡爾-安東尼·唐斯 (Knicks) 📍帕斯卡·席亞康 (Pacers) 📍諾曼·鮑威爾 (Heat) 📍史考提·巴恩斯 (Raptors) 📍傑倫·杜倫 (Pistons)
▲2026年NBA全明星賽全明星周末賽制一覽。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）
消息來源：運動畫刊
▲2026年NBA全明星賽全明星周末賽制一覽。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）
