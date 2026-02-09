我是廣告 請繼續往下閱讀

市場傳出，晶圓代工廠世界先進將自4月起啟動新一波報價調整，漲幅上看10%到15%，若成真，將是繼第1季部分產品先行調整後的「第二波全面性調價」，也被視為成熟製程在供給偏緊、需求回溫下，價格重新定錨的重要訊號。對於外界盛傳的「4月漲價」說法，世界先進今未正面回應價格議題。不過，管理層先前在法說會上已釋出偏向樂觀的供需判斷。董事長暨策略長方略當時提到，AI應用帶動半導體需求擴散，商用與工業用半導體庫存修正回到健康水位，成熟製程產能需求轉強，公司目前面臨供不應求。方略也在法說會回應漲價相關提問時強調，世界先進長期持續投資產線，成本同步墊高，未來會以和客戶協作方式，在供應鏈價值與管理上取得平衡，價格至少要維持穩固，並以雙贏為前提逐步反映合理價值；在產能吃緊、投資延續的情況下，毛利率回到30%以上「可行」。市場因此解讀，公司與客戶就合理調整價格的溝通已在進行。營運面部分，世界先進9日同步公告1月營收約40.12億元，月減18.62%、年增18.37%。公司說明，主要是晶圓出貨量下滑所致。展望方面，世界先進先前預估第1季出貨量可季增1%至3%，但受產品組合變動與部分長約到期影響，產品平均售價（ASP）可能季減3%至5%；在新台幣兌美元匯率31.3假設下，毛利率估落在28%至30%，較上季的27.51%回升。