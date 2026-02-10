我是廣告 請繼續往下閱讀

築間即起全台門市同步推出新菜單 首度推出個人鴛鴦鍋

▲築間鍋物改版菜單的個人套餐新增「主餐雙拼盛合」，回應「想一次吃到2種主餐」的需求。（圖／築間餐飲集團提供）

消費者重視價格體驗平衡 築間：盼菜單改版更務實

長達9天的春節連假，春節聚餐與返鄉人潮帶動外食需求升溫。連鎖餐飲集團築間餐飲集團（7723）旗下鍋物品牌「築間幸福鍋物」於農曆春節前宣布，啟動品牌16年來最大規模菜單改版，盼符合消費者「想吃得更好、決策更快、價格更貼近日常」的用餐趨勢，菜單於今（10）日起全台門市同步推出，預估此次改版，來客數可達到10%至20%。築間集團指出，築間幸福鍋物全新菜單將自2月10日起於全台門市同步推出，主打「更直覺、更有感、更好選」，以更清楚的點餐架構，讓選擇變簡單、用餐體驗再升級。築間集團說明，改版亮點包含個人鍋最低380元起，並首度推出「個人鴛鴦鍋」，1人也能同時享受兩種湯底風味；同時推出「雙人海陸總匯盛合」980元起，同步加碼推出「雙人海陸總匯盛合系列外帶全面8折」活動。此次改版不只是新增品項，築間集團說明，以長期營運數據、門市回饋與顧客偏好為基礎，全面重整「點餐路徑」與「套餐結構」，聚焦解決消費者最常遇到的3大痛點，包括「不知道怎麼搭」、「怎麼點最划算」、「兩人聚餐怎麼選更省事」。築間集團提到，改版核心鎖定「更清楚、更貼近」的點餐體驗，以「個人鴛鴦鍋」為例，1人用餐也能同時享受2種湯底；個人套餐同步新增「主餐雙拼盛合」，以更直覺的組合回應「想一次吃到2種主餐」的需求。在物價波動、生活成本仍具不確定性的背景下，消費者對日常外食更重視「價格與體驗的平衡」。築間餐飲集團表示，此次新版菜單並非將成本壓力直接反映在餐桌上，而是把效率做在後台，透過供應鏈整合、作業流程優化與耗損管理，強化整體成本結構，並將部分效率成果回饋消費者，推動價格帶更貼近日常。針對改版同步調整套餐結構與定價策略，築間集團說明，盼提供更符合日常需求的選擇，以回應市場對高CP值與用餐體驗兼顧的期待。預估來客數成長10%至20%築間集團表示，希望把改版做得更務實、讓顧客更容易點到喜歡、吃得滿足。面對物價波動，將效率成果回饋到餐桌上，讓消費者感受到價格更貼近日常、內容升級更有感。