國產建材1月營運在混凝土旺季出貨下繼續穩健成長，集團營收達到19.29億元的高檔，營收也繼續穩健成長的年增2.02％。國產建材表示，受惠輝達效應發威帶動，全台科技大建廠風潮，營收持續成長，同時南港大型開發案鄰近輝達研發中心，也有鄰近北士科土地資產，因此還具備資產活化潛在價值。受惠全球AI熱潮持續發威，加上政府啟動AI新十大建設與「大南方新矽谷」方案，帶動營建需求熱潮持續不斷。國產建材指出，日前輝達執行長黃仁勳抵達台，並宴請重要科技AI供應鏈大老闆聚會的「兆元宴」，確認全台科技營造大建設綿延不斷。國產建材實業受惠科技大廠不斷的在林口、新竹科、中科二期、嘉義科、南科、高雄楠梓科等全台科學園區，不斷擴建廠辦、帶旺區域房建熱潮，繼去年創下集團與國內本業最高營收紀錄之後，緊接著1月營運繼續維持高檔格局，集團營收來到19.29億元的高檔，年增2.02％，營收繼續往上穩健成長。國產建材表示，面對AI帶旺全台相關產業炙熱發展，政府也繼續盤點規劃了嘉義科二期、南科四期、楠梓園區等全台科技園區的接續建設計畫，將繼續迎接科技大建設的營建利多。目前國產以全建材策略提供「低碳建築解決方案」，不僅已經擁有領先業界的61張國內外低碳認證，而且主結構採用國產建材低碳混凝土，搭配旗下的國宇ALC輕質磚，總減碳率達22%，符合低碳建築標示1+級，最高可獲得8%容積獎勵。加上旗下重置資源科技的再生混凝土，具備明確的碳足跡減碳效益與合法再利用成效，可有效去化營建廢棄物，讓低碳循環經濟更具有加乘效果。此外，國產旗下擁有45萬坪左右土地，可以進行階段性的資產活化進程，如位於南港的大型開發案，預計2027年底左右完工，由於輝達研發中心已經進駐正對面的潤泰玉成大樓；輝達的海外總部也計畫設在北士科，國產建材在鄰近北士科1到數公里的關渡平原處，擁有10筆左右、達近2萬坪的土地資產。國產指出，未來若經政府國土計畫與都市計畫區段徵收之後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值，如此讓國產建材集團除了具備營運優勢外，資產活化更點亮了集團每個階段性的龐大潛在開發價值。