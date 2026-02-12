我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市東區今（12）日下午發生驚悚車禍，精武路與進化路口瞬間血流滿地！56歲王姓女騎士疑在號誌由綠轉黃之際煞車不及，猛力撞上前方已停等的機車，倒地後又遭後方騎乘檔車的胡姓男子閃避不及撞上安全帽邊緣，頭部重創大量出血，一度失去生命跡象，送醫搶救中，現場畫面怵目驚心。事故發生在今日13時許，地點位於車流量龐大的東區精武路與進化路口。根據第三警分局初步調查，王女沿精武路東往西方向行駛，行經該路口時，前方50歲何姓男子因號誌轉為黃燈減速停等，王女疑未及時煞車，直接撞上何男車尾，導致自己人車倒地。何男與後座女乘客表示，兩人為居服員，當時正準備前往台中醫院替民眾復健，已停在機車停等區內，未料突遭猛烈追撞，「車牌都被撞歪」，衝擊力道之大讓人心驚。所幸兩人僅受輕微擦挫傷，無生命危險。然而更驚險的是，王女倒地後，49歲胡姓男子騎乘檔車行經該處，坦言號誌當時已由綠燈即將跳黃燈，原欲加速通過，卻因前方突發碰撞閃避不及，車輪仍擦撞王女安全帽邊緣，形成二次撞擊。這一撞讓王女頭部再度受創，現場瞬間血流如注。警方獲報到場採證後，動用水柱沖洗路面血跡，只見鮮血沿著斑馬線往低窪處流淌，血腥味瀰漫，畫面震撼。王女被送往中國醫藥大學附設醫院救治，台中市消防局指出，她在送醫途中一度失去生命跡象，抵院後恢復心跳，目前仍在急救觀察中。