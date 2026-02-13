Disney+真人通靈實境秀《天機試煉場》2月11日上線，找來49位精通命理的專家進行挑戰，目前更新到第4集，最新一對一「氣的對決」中，節目打破行規，要巫師們互相算命，讓所有人倒抽一口氣，還有人表情明顯不悅，直呼這樣太危險了，因為每一位巫師都有自己信奉的神明，若巫師間互相算命，等於是神明開戰，讓氣氛一度陷入僵局。
《天機試煉場》挑戰禁忌！巫師互相算命爆發神明之戰
《天機試煉場》第一個環節一共取20名命理師晉級，而這20名將一對一進行「氣的對決」，節目組打破命運術士之間的不成文規定，就是要他們幫彼此算命，許多巫師傻眼，紛紛喊，「太瘋狂了」、「太殘忍邪惡了」、「為什麼要打破禁忌」、「巫師幫另一個巫師算命？太危險了」。有人解釋，巫師都有自己信奉的神明，如果幫彼此算命就會爆發神明之戰。
一對一競賽選擇對手的方法，是依照第一個環節「直覺對決」中的晉級順序挑選對手，第一位晉級的Z世代女巫盧瑟妃，靠著通靈就感知到個案死亡時間不對，驚人的能力讓全場起雞皮疙瘩，但她也表現得非常自滿，引來其他巫師不悅，卻也沒人敢挑戰她。
女巫盧瑟妃最有冠軍相 老么巫師不爽掀挑戰
最後腳相師金百文，以及18歲的老么巫師地宣道令選擇挑戰，盧瑟妃則反選地宣道令。地宣道令認為，盧瑟妃有自信是好事，但兩人一開始就處不好，在一開始進場時，盧瑟妃看到他穿韓國女性傳統服飾，就問他，「你是老奶奶還是小女孩？但你脾氣不好，在生悶氣！」地宣道令解釋，因為自己侍奉的是奶奶神，所以才穿女性服裝，盧瑟妃卻對他說半語，還對他的奶奶神不敬，讓他非常火大。
《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《天機試煉場》第一個環節一共取20名命理師晉級，而這20名將一對一進行「氣的對決」，節目組打破命運術士之間的不成文規定，就是要他們幫彼此算命，許多巫師傻眼，紛紛喊，「太瘋狂了」、「太殘忍邪惡了」、「為什麼要打破禁忌」、「巫師幫另一個巫師算命？太危險了」。有人解釋，巫師都有自己信奉的神明，如果幫彼此算命就會爆發神明之戰。
一對一競賽選擇對手的方法，是依照第一個環節「直覺對決」中的晉級順序挑選對手，第一位晉級的Z世代女巫盧瑟妃，靠著通靈就感知到個案死亡時間不對，驚人的能力讓全場起雞皮疙瘩，但她也表現得非常自滿，引來其他巫師不悅，卻也沒人敢挑戰她。
最後腳相師金百文，以及18歲的老么巫師地宣道令選擇挑戰，盧瑟妃則反選地宣道令。地宣道令認為，盧瑟妃有自信是好事，但兩人一開始就處不好，在一開始進場時，盧瑟妃看到他穿韓國女性傳統服飾，就問他，「你是老奶奶還是小女孩？但你脾氣不好，在生悶氣！」地宣道令解釋，因為自己侍奉的是奶奶神，所以才穿女性服裝，盧瑟妃卻對他說半語，還對他的奶奶神不敬，讓他非常火大。
《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。