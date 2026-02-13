我是廣告 請繼續往下閱讀

牛內臟帶特殊氣味 進口美國牛應不影響溫體台灣牛市場

▲美國牛內臟部分部位可進口之後，對於台灣牛影響應該不大，圖為台灣溫體牛的牛肝。（圖／記者葉盛耀攝）

進口美國牛內臟建議烹調方式 應以重口味為佳

「台美對等貿易協定」（ART）於今（13）日清晨正式敲定，公布的協議條款中，我國將開放美牛絞肉及心、肝、腎等部分內臟進口，國內內臟燒肉業者「新宿內臟燒肉」表示，內臟類講求新鮮，判斷被使用機率不大，可能還是以能「溫體」供應的台灣牛內臟為主。不過乾杯燒肉集團則表示：「未來食材選用不排除評估。」針對此次「台美對等貿易協定」，我國將開放美牛絞肉及心、肝、腎等部分內臟進口，食藥署強調，美牛、美豬輸入管理以國人健康優先為前提，萊克多巴胺的殘留容許量（MRL）對齊國際標準，並堅守敏感品項禁令不變、原產地標示不變、校園採購國產不變、食安管理機制不變等「四大不變」原則。來自日本東京的燒肉品牌「新宿內臟燒肉」、「日本再生酒場」，本就是主打牛肉等肉類的內臟部位，新鮮現烤出其美味。老闆小艾就表示，牛內臟本身帶特殊氣味，也因此以在日本總店來說，僅選擇美國牛的內臟中牛腸或是牛舌部位。而台灣分店這邊則多是選擇台灣牛的內臟，小艾強調：「至於美國牛部分內臟部位可進口後，可能會影響國內台灣牛的「牛雜」料理使用？小艾則認為，進口不論是冷凍或冷藏保存，畢竟都比不上台灣牛「溫體」的品質，放入火鍋吃或是做成牛雜湯可能都較不適合，「若是美牛內臟價位真的夠低，那部分餐廳可能選擇做成重口味的炒牛雜或許就有機會。」另外，集團將持續關注相關政策。