37名美國跨黨派國會議員聯名致函我國立院院高層，對立法院擱置賴政府的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」表達關切，並警告中國構成的威脅從未如此嚴峻，「習近平正動用中國國家力量的所有要素來控制台灣」。
根據《路透社》報導，國民黨與民眾黨拒絕審議民進黨政府1.25兆元的國防特別預算草案，而是提出較低金額的替代版本，只編列部分總統賴清德希望向美國採購的武器經費。
這封跨黨派國會議員致函給我國立法院長韓國瑜、國民黨與民眾黨主席，以及民進黨立法院黨團總召。信中表示，美國與台灣共享強健且長久的夥伴關係，「然而，中華人民共和國對台灣構成的威脅從未如此嚴峻。習近平正動用中國國家力量的所有要素來控制台灣」。
信中指出美方也存在問題，必須解決對台已核准軍售項目交付的積壓問題，但強調台灣需要加強自身的努力，「我們讚揚台灣在強化軍事備戰、後備部隊及不對稱防衛能力方面取得重要進展。然而，我們擔心，如果台灣的國防支出未能如賴總統提出的特別預算規模大幅增加，這些進展恐將不足以應對挑戰」。
這封信件的聯名簽署者包括共和黨參議員里基茨（Pete Ricketts）、民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons），兩人皆為參議院外交委員會資深成員；另外還有共和黨眾議員金映玉（Young Kim）與民主黨眾議員貝拉（Ami Bera），兩人為眾議院外交事務委員會資深成員。
在此之前，已有多名美國國會議員公開對我國的預算卡關表達關切。參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）曾直言，對在野黨「劇烈」削減賴政府國防預算感到失望，認為在中國威脅上升的情況下，立法院應該重新考慮。參議院外交委員會主席、共和黨籍參議員瑞胥（Jim Risch）與該委員會首席民主黨議員沙欣（Jeanne Shaheen）也曾敦促台灣展開跨黨派合作，為國防預算提供充足資金。
