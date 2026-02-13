我是廣告 請繼續往下閱讀

台美於美東時間12日正式簽署「台美對等貿易協定（ART）」，台灣成功將輸美平均關稅降至15%，且不再疊加原有稅率，並爭取超過兩千項產品豁免待遇，被視為經貿布局的重要進展。不過，協定內容也包括我方同意開放部分美國牛肉與豬肉產品，引發外界質疑是否以國人健康作為談判籌碼，食安爭議迅速升溫。對此，民眾黨主席黃國昌也說話了。根據協定內容，我方同意15項豬肉產品進口關稅於第3年降至原本的一半，美國牛肉則降為零關稅；牛肉進口管理方面，開放絞肉及心、肝、腎等部分內臟，其餘敏感部位仍維持禁令，包括頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊及子宮等不得進口。此外，原先我方對美牛、美豬萊克多巴胺容許量標準低於國際標準，本次協定要求對齊國際標準，形同提高容許含量。台美經貿工作小組強調，此舉依循科學證據，並與國際標準食品法典委員會（Codex）一致，也經我方完成風險評估。對此，民眾黨主席黃國昌今（13）日上午赴汐止中正市場掃街時表示，站在維護國人健康安全的立場，守護食品安全是無法退讓的底線。他指出，民進黨政府對美牛、美豬及相關內臟產品的態度，從過去到現在已有明顯轉變，大家都可以清楚看出來。黃國昌也提到，美豬關稅調降後，對於國內豬肉市場，以及豬農權益可能造成的衝擊，要求行政部門接下來到國會，都必須要負責任地說清楚、講明白。