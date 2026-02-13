我是廣告 請繼續往下閱讀

台美雙方今（13）日已正式簽署完成《台美對等貿易協定》，確立了對等關稅15%不疊加、獲232關稅最優惠待遇，並爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅，不過台灣也同意，國防支出至少佔國內生產毛額3%。國民黨對此表示，15%不是勝利，而是沉重代價，恐造成食安防線鬆動與勞工、農民權益長期隱憂。國民黨表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞工權益的問題。國民黨將會在國會啟動嚴格的監督機制，嚴格把關相關法規與執行細節，確保國人餐桌安全與孩子校園飲食健康不被犧牲，堅決保障受台美貿易協定衝擊重創而失業的勞工權益。國民黨認為，這份協議並非政府所宣稱的「重大突破」，而是一項可能讓民眾在不知情下承擔風險的安排。這不僅是經貿問題，更關乎每個家庭的餐桌安全與生活品質。政府卻急於將其包裝為外交與經貿成果，對可能衍生的食安疑慮與長期衝擊說明不足。國民黨並要求，應關注受台美貿易協定衝擊而可能失業的勞工權益，尤其是汽車及零組件業、農業與畜產、屠宰業、醫療保健業等相關產業。對受影響的勞工，應提供專款專用的轉職訓練津貼，以及培訓期間的生活費，確保其在職業轉型過程中不致陷入困境。此外，當台美貿易協定導致美國肉類（如豬肉、牛肉、雞肉）大量進口，造成國內農產品價格下跌或農民收益減少時，農民即可申請該基金的補助，作為緩衝與救助措施，保障國內農牧業的基本生計。國民黨強調，保障勞工與農民利益，必須與經貿開放同步推行，避免貿易協定造成產業、勞動與民生的二次傷害。國民黨並提出十項重大疑慮，要求行政部門逐一說清楚、講明白。包括：一、醫療主權大讓步 食藥署審查權是否遭架空？二、農產品「非關稅障礙」全撤？萊豬萊牛與查廠機制恐受衝擊。三、444億美元化石能源採購 淨零路徑是否倒退？四、健保核價制度恐受挑戰 全民藥費誰來埋單？五、化妝品與化學品標準調和 預防原則是否退讓？六、食品添加物與技術性貿易障礙條款 食安標準是否被迫調整？七、基改食品標示與校園禁令 知情權是否受限？八、要求限期修法 立法自主權是否受干預？九、移工招聘費轉嫁雇主 產業成本是否劇增？十、漁業勞檢標準受協定約束 行政權是否被外部化？最後，國民黨表示，這份協定牽涉層面橫跨醫療、食安、能源、勞動與產業政策，已遠超單純關稅協商範疇。國民黨立法院黨團將持續透過質詢、專案報告、預算審查與公聽會等方式強化監督。國民黨強調，深化對外經貿往來固然重要，但國家主權、制度完整與人民健康安全更不容退讓。任何談判成果，都不能以犧牲台灣長期制度根基與食安防線為代價。