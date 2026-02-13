我是廣告 請繼續往下閱讀

紀念IP邁入20週年 《戰神》始源三部曲宣布重置

《戰神 斯巴達之子》無預警上市

Sony今（13）日上午發表2026年第一場「State of Play」發表會，長達60分鐘的節目中，一口氣公開33款新作和既有作品的最新消息與預告，其中包括壓軸登場的《戰神》（God of War）系列，宣布始源三部曲將完全重製，甚至無預警發表、上市前傳《戰神 斯巴達之子》（God of War Sons of Sparta）。今天的「State of Play」發表會中，負責《戰神》系列的聖塔摩尼卡工作室驚喜表示，為了《戰神》IP將滿20週年，最早期的《戰神》希臘三部曲重製計畫已經正式啟動，雖然因重製專案處於早期開發階段，這次並沒有具體畫面公開，不過是由最初替主角克雷多斯配音的美國演員卡森（Terrence C. Carson）出面公佈計劃，卡森重磅回歸的消息仍令人興奮。除了《戰神》系列三部曲要重置外，「State of Play」中也宣布，由合作伙伴Mega Cat Studios打造的《戰神 斯巴達之子》今天發表、今天上市，《戰神 斯巴達之子》主要講述克雷多斯的青年時期，與兄弟戴莫斯一同在阿戈格（Agoge，斯巴達教育）接受嚴酷訓練的時期，可以視為《戰神》系列的前傳。《戰神 斯巴達之子》將以2D動作平台遊戲為主軸，克雷多斯將學會運用長矛和盾牌的致命技能，並能駕馭名為「奧林匹斯恩賜」的強大神器，對抗形形色色的敵人，並由卡森回歸配音，而Mega Cat Studios本身就擅長打造復古遊戲，配合希臘神話世界，實機畫面令人期待。