台美貿易協定簽署，其中美牛進口開放絞肉及心、肝、腎等部分內臟；而美豬則是部分產品進口關稅第3年調降至一半。對此，專家分析，其實國產豬在生鮮豬肉、加工肉市場仍有優勢，因為「國產豬比較好吃」，這也是進口豬肉無法取代的地方。對於美豬部分產品進口關稅第3年調降至一半。國立中興大學食品安全研究所專任教師林信堂認為，美國開放會影響的可能是銷量會稍微提高一點。但價格優勢是否會對於國內既有加工產品的配方組成造成影響，甚至增加美國豬肉的使用。他則推測「不至於」。林信堂指出，豬肉仍是國產銷量最大肉類，而其味道是國人所習慣的，「很難取代」。他說，因為改變配方若被消費者察覺，或是被媒體登載等，就可能會影響銷路。對於這樣的敏感神經，林信堂認為，堅持使用國產肉的業者應該都會注意到這些事情，整體對國產豬肉的影響應該不大。他表示，對於國內在吃的生鮮豬肉，或是原本就以國產豬做成的料理，包括台式香腸、貢丸等庶民美食，其實改變機會不大。林信堂說，國產豬肉的好味道已經是台灣人所習慣的，也比較好吃，這更是進口豬肉沒辦法取代的地方。林信堂提到，個人感覺國內食品安全不會打折，國人可放心消費。