我是廣告 請繼續往下閱讀

「台美對等貿易協定（ART）」今（13）日終於簽署，其中，外界十分關心汽車關稅，美國製小客車確定降為0關稅，並全面取消美規車進口數量限制，引發市場議論。汽車網站總編輯、達人楊欣儒指出，美車進來並不是低價車，而是台幣百萬以上等級，不太明白為何大家會認為全面衝擊國內市場，他強調，市場並不會被美車全面席捲，沒有像「新聞說的那麼誇張。」楊欣儒今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，以他三十多年的觀察，關稅調降後價格雖然會降，但美國車並不是每一台都像大家想的1、2萬美元那麼便宜，進來的車款基本上都是新台幣百萬以上等級，所以不太明白為何大家覺得會全面衝擊市場。他說，這就像美牛一樣，雖然開放很久了，但美牛的市佔率在台灣「真的有高到大家都不吃台灣牛了嗎？去台南也沒人在吃美牛啊。」，關鍵還是在於消費者的選擇。楊欣儒指出，美國車與日本車、歐洲車在本質上就有差異，比如美國品牌Jeep，一進來即便零關稅，價格也還是要兩百萬元左右。「兩百萬的車怎麼可能影響整個市場？」另外，他說，大家沒注意到像雙B（賓士、BMW）在美國其實有生產基地，很多SUV（運動型休旅車）皆為美國製造，這對原本就有品牌優勢的廠商而言，他們會利用這個稅率優惠，進口更多車或折價給消費者。原先賓士及BMW在台灣賣的車，可能有六成是由美國廠生產，既然原本就有優勢，現在進口成本更低了，「美國品牌要拿什麼跟這些已經建立形象、市佔又高的豪華SUV競爭？」楊欣儒估算，一般美國車假設在美國賣100萬元，進來台灣加上稅金、規費可能變成160萬元，假設關稅打八五折，成本可能變成132萬，銷售價格150萬元，相較原本賣180元差了30萬，另一方面，，他指出，比如賓士的C300，在台灣滿街都是。以前新台幣兌美元匯率在28元時，貿易商進了非常多美規的賓士二手C300，「那時候C300滿街都是」，就是因為120萬可以買到一台賓士，不用買福斯、買LEXUS，尤其現在關稅再少掉17.5%，且水貨商是快走，「只要一台賺五萬就賣了就走了」，走貨速度會更快，因此，美規二手車商、貿易商的車才是競爭最激烈、廝殺最嚴重的市場。這部分的觀察，新聞通常也都沒觀察到。因此，他認為，「美車大舉來台影響台灣銷售」，這件事情並不會發生，大家忽略了一件事，車子越賣越多越好，但楊欣儒直言，在全球賣車也有利潤好的國家，但台灣不會是利潤好的國家，對車商而言，「利潤好的國家才要多塞（車）」，例如，某些國家賺得比較多，那車商給台灣市場的車基本就好，不會一直給，因為相較其他國家賺得少且還要加稅金，有些國家沒有稅金，對經銷商來說反而比較好操作。楊欣儒強調，整體台灣汽車市場並不會被美國車全面席捲，對消費者而言，選擇變多了、價格稍微降一點，是好事，但不會像新聞說得那麼誇張。