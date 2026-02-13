我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易協定（ART）拍板，其中美國製小客車來台為0%進口關稅。經濟部長龔明鑫在總統府受訪表示，美國要求小客車0%關稅不只針對台灣，包括日本跟韓國也都沒有守住，因此台灣策略就是把小客車，以及小貨車跟客貨兩用車切割處理，縮小對台灣汽車業的影響面。據ART內容，美國製小客車來台灣將免除17.5%的進口車關稅，降至0%。龔明鑫表示，日韓都被要求必須要開放，也都沒有守住，台灣在這種情況下就只能縮小影響面，所以把小客車，以及小貨車、客貨兩用車切割處理，畢竟小貨車對於國內生意幫助很大。他也表示，美國進口車與國產車存在價格差異，美國進口車屬於高價車，國產車屬於平價車，即便關稅減少下兩者價差縮減。除此之外，我國國產車往往都使用國外零組件，美國汽車零件如今也降到0%關稅，若使用美國零件可適度降低製造成本。龔明鑫重申，根據智庫評估，美國車0%關稅進來台灣，對於國內汽車業產值影響約1.94%、約40億元，對此經濟部已經規劃30億元預算給汽車業專用，希望藉此協助轉型升級，拓展海外市場。他補充，國人往往都認為我國整車業者只是幫國際品牌代工，或是沒有出口能力，但事實上已經有很多可以出口，如果有車廠除了固守國內市場，也有打算出口，經濟部會全力協助。