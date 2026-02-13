我是廣告 請繼續往下閱讀

「最貪檢察官」陳玉珍多年前因包庇賭博電玩案、收賄2300萬元遭判12年徒刑並在2019年入獄，近日她「第六度」申請假釋再度遭到駁回！矯正署審查後指出，陳玉珍身為執法人員卻長期收受賄賂長達七年，嚴重損害司法公信力，且目前尚難認定其有深刻反省之意，因此裁定不予假釋，陳玉珍須繼續於台中女子監獄附設外役分監服刑。司法官學院25期結業的前主任檢察官陳玉珍，過去曾參與偵辦著名的尹清楓命案，卻在「正己專案」中涉貪解職。檢方調查發現，陳玉珍從1999年至2006年間，利用任職宜蘭、板橋（新北檢改制前）地檢署、高檢署期間，明知施永華經營賭博電玩牟利，不但沒有依法偵查、起訴，而且利用「後案併前案」的分案規則，以及扣壓、交付代保管的規定拖延不結案、累積案件，濫權不起訴，涉有違背職務行為並收受賄賂對價共計2300萬元，2019年2月，最高法院依《貪污治罪條例》判刑12年，褫奪公權5年定讞。2019年3月，前檢察官陳玉珍進入桃園女子監獄服刑，並於2021年7月移往台中女子監獄附設外役分監至今，近日，她再度申請第六次假釋仍遭駁回。對此，矯正署對此明確表示，陳玉珍身為檢察官，本應負有維護法律公平正義的社會職責，卻利用職務之便收受賄賂，並長期包庇賭博犯罪，不法行為橫跨長達七年，對國家司法公信力造成重大且難以彌補的損害。考量其犯罪情節嚴重，且難認其已對自身行為有深刻反省，因此認定其不符合假釋要件，依法駁回申請。