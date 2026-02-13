我是廣告 請繼續往下閱讀

美國已正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署，確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇。總統賴清德今（13）日召開記者會宣布，總統府成立「國家經濟戰略指導小組」，並親自擔任召集人，將結合行政院長卓榮泰領導的「經濟發展委員會」，未來經濟發展將由國安團隊、行政院團隊合作，針對處理各項結構性課題，擬定策略及執行方案。賴清德上午11時偕同行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，以及經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛生福利部長石崇良等相關部會首長，召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。賴清德宣布，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，由他擔任召集人，結合卓榮泰領導的「經濟發展委員會」；未來推動台灣經濟發展，將由國安團隊與行政院分工合作，針對處理各項結構性課題，擬定策略及執行方案，團結朝野、企業界及民間團體力量，共同努力將台灣經濟推升到全新的境界。賴清德提到，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施。行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將「對等貿易協定」函送立法院審議，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院。賴清德呼籲，請立法院全力支持並盡快通過，為加速台灣產業及經濟轉型升級，還有深化台美經貿戰略夥伴關係，鋪平道路，開創新局。