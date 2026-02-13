我是廣告 請繼續往下閱讀

今（13）日我國與美國簽署對等貿易協定（ART），總統府舉辦國安高層會議後記者會，會中總統賴清德宣布成立300億元農安基金，近期公布各項支持措施的補助額度與申請程序。農業部長陳駿季指出，台灣農業不是弱勢產業，本次貿易協議是台灣農產品輸美的關鍵契機，會確保我國優勢，扶持農民、讓農業升級轉型。台美對等貿易協定的談判結果，除原先雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加的協議，我國更進一步爭取261項農產品銷美豁免對等關稅，相關產品占我國農產品銷美金額的42.1%，業者將可節省2.19億美元的關稅成本。然而，為全方位支持農業升級轉型，積極把握台美協定為農業部門帶來的新契機，賴總統宣布成立300億元「農安基金」，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等四大面向，並針對可能有受影響之虞的農產品，提出完整的產業支持措施；農業部近期將公布各項支持措施的補助額度與申請程序。陳駿季表示，我國蝴蝶蘭在美國市場占比達48%，等於每兩棵蝴蝶蘭就有一棵來自台灣；鬼頭刀占七成，茶葉佔比三成一等，我國農業不是弱勢產業，很多外銷品項在國際品質是獲得認可。在牛肉開放降稅部分，陳駿季表示，第一，台灣牛肉自給率僅 4.6%，進口產品主要用於補足國內產量之不足。第二，對高風險部位仍嚴格把關，僅針對30月齡的牛絞肉等部位開放。關於農安基金規劃，陳駿季說，此次看到外銷新契機，因此編列基金，希望持續確保外銷優勢，進口上，希望扶持農民、鞏固農業韌性；下午會再詳細說明，期待翻轉產業經營模式。