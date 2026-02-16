我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷克隊當家王牌Ondrej Satoria，曾在2023年經典賽上，三振日本隊多名強打，包含洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

在職業運動的世界裡，身價往往決定了關注度。但在2023年第五屆世界棒球經典賽（WBC）的東京巨蛋，有一支球隊徹底打破了這個定律。他們全隊的身價加起來，可能還抵不過日本隊大谷翔平一場比賽的薪水；他們的球員在比賽結束後，不是回到豪華別墅，而是要趕回去上班打卡。而這一支隊伍正是捷克國家隊，一群由消防員、地理老師、金融分析師組成的雜牌軍，卻在那個春天，寫下了WBC史上最動人的灰姑娘傳奇。當捷克隊在資格賽爆冷擊敗擁有多位前大聯盟球員的西班牙隊，闖進WBC會內賽時，全世界都在問：「他們是誰？」翻開捷克隊的球員名單，職業欄填寫的不是「棒球選手」，而是五花八門的社會職稱，同時他們是參賽20隊中唯一沒有大聯盟選手的隊伍陣中的王牌投手施奈德（Martin Schneider），正職是一名消防員，為了來打經典賽，他必須動用年假，甚至還要跟同事換班；總教練查迪姆（Pavel Chadim）本身是一位神經科醫生，他在場邊調度時的冷靜，或許就來自於他在手術房裡的歷練。曾經在對戰中國隊時敲出全壘打的穆齊克（Martin Mužík），平日則是在高中教地理。這群「斜槓球員」在捷克國內只有業餘聯賽可打，他們練球的時間通常是在下班後的夜晚或週末。對於他們來說，棒球不是一份養家糊口的工作，而是一生最純粹的熱愛。捷克隊在2023年3月11日迎來了他們的夢幻時刻——對決世界最強的日本武士隊。這場比賽被形容為「大衛對決歌利亞」，日本隊派出了全明星陣容，而捷克隊派出的先發投手薩托里亞（Ondrej Satoria），正職是一名電子公司的技師。比賽中發生了令全球棒球迷瞠目結舌的一幕，薩托里亞面對當時已經是世界棒壇第一人的大谷翔平，竟然毫無懼色。他在第3局下半，用一顆僅有116公里的變速球，讓大谷揮棒落空遭到三振。當下薩托里亞興奮地振臂狂吼，這一球不僅成為他人生最光榮的時刻，這顆球後來甚至被送進了美國棒球名人堂收藏。賽後，大谷翔平在Instagram上貼出了捷克隊的照片，並寫下「Respect（尊敬）」一詞，這對捷克隊員來說，比任何獎盃都來得珍貴。捷克隊在該屆賽事中，不僅從中國隊手中拿下了隊史在WBC的首勝，更因為對戰日本、韓國時展現出的頑強鬥志與極佳的運動家精神，贏得了日本球迷的心。據報導，許多日本球員在賽後甚至主動與捷克球員交換球衣，大谷翔平在抵達美國邁阿密準備四強賽時，頭上戴的甚至是捷克隊的帽子。捷克隊的故事告訴我們，棒球不只是屬於職業球員的專利。這群來自歐洲中部的業餘愛好者，憑藉著對棒球的執著，成功取得了2026年WBC的晉級資格，本屆直接從正賽開始打起，預賽與中華隊同分在C組。