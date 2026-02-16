我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛河「鰲躍龍翔」晚間燈光及噴煙展演，點亮高雄夜色。（圖／高市府觀光局提供）

▲迎接春節遊客，工作人員重新油漆景區裝置藝術，維持環境美觀。（圖／高市府觀光局提供）

迎接2026年農曆春節連續假期旅遊人潮，高市府觀光局以「環境到位、設施完善、景觀升級」為核心，已全面完成各大觀光景區整備作業。更特別結合「2026 高雄冬日遊樂園」，在旗津、蓮池潭、澄清湖、美濃湖等景點設置「超人力霸王」主題的超大春節斗方春聯，營造春節期間限定拍照打卡亮點。觀光局長高閔琳表示，本次春節景區清潔整備工作涵蓋蓮池潭、金獅湖、旗津、愛河、西子灣等重點景區；針對步道、廣場、公共空間與遊具加強清潔、消毒與清洗；整理綠地、落葉清掃，補強老舊設施、更新塗裝，亦加強公廁清潔頻率與垃圾清運機制，全面提升安全性與景觀品質，確保春節期間服務不中斷。此外，壽山動物園及試營運中的內門野森動物學校亦完成園區整備。觀光局說明，旗津貝殼館與金獅湖蝴蝶園僅除夕休館一日，其餘時間免費開放；美濃湖花海與水雉生態景觀正值觀賞期，可順遊客庄老街、品嚐客家美食；寶來花賞公園適合山城慢旅、泡溫泉、吸收大自然的芬多精；蓮池潭與金獅湖為祈福熱門地標、還有高雄熊主題商店可以採買伴手禮。愛河河東路的「鰲躍龍翔」燈光裝置展演，每晚6時至9時整點演出（至3月1日止），為美麗河景增添亮點。為打造高雄「超人慶典」沉浸式旅遊體驗，觀光局「2026高雄冬日遊樂園」不僅於高雄火車站、捷運美麗島站，還有旗津、蓮池潭、金獅湖、澄清湖、美濃湖、觀音山、田寮月世界及寶來花賞公園等風景區，分別設置「超人力霸王」主題IP與化身「港都特搜隊」的高雄熊巨型斗方春聯、Q版超人FRP 、氣膜裝置、地貼等超人力霸王主題IP裝置。觀光局補充，年假春節期間規劃走春遊程、休閒旅遊，特別推薦全國民眾下載高雄觀光旅遊官方APP「高雄GO！」。只要在「2026高雄冬日遊樂園」活動期間，參與APP「熊熊能量充電站．港都特搜隊」數位集章活動、AR互動遊戲；完成任務即可取得抽獎資格，並有機會獲得iPhone 17、台灣虎航高雄出發不限航點機票、星級飯店餐券及限定商品等好禮。