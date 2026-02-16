我是廣告 請繼續往下閱讀

不僅曬恩愛，還中大獎！一對結婚12年的恩愛夫妻，情人節夜晚吃完慶祝大餐後，在回家路途中經過彩券行時，連續刮中了幾個小獎，最後換了「1,200萬大吉利」，兩人低頭刮完忽然一陣靜默，真的幸運刮中100萬元！據高雄「金得益彩券行 」描述，幸運刮中「1,200萬大吉利」貳獎100萬元的是一對結婚12年的恩愛夫妻，情人節夜晚吃完慶祝大餐後，在回家路途中經過彩券行時，太太與先生開玩笑：「每年情人節玩刮刮樂都有中獎，今年我們來試試看有沒有中，沒中可能要考慮離婚囉！」講完就進入彩券行驗證手氣，一開始夫妻倆人就決定用結婚12週年的數字來選號，並隨意挑了幾張不同面額的12號刮刮樂，沒想到運氣不錯，連續刮中了幾個小獎，太太笑著對先生說：「看來婚姻可以繼續囉！」接著持續將獎金「以小換大」換購12號刮刮樂繼續刮，直到最後換了「1,200萬大吉利」，兩人低頭刮完忽然一陣靜默，仔細的看了中獎金額後走到櫃檯遞給店員再次確認，真的幸運刮中100萬元！夫妻淡定的相視而笑表示：「看來情人節的驗證有準，我們是天生一對呢！」「2,000萬超級紅包」共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元。 統計至2/15，已刮出2個2,000萬元、83個100萬元。