▲天后江蕙（左）初四開工，昨（20）晚間在台北小巨蛋開唱，特別來賓是她的妹妹江淑娜（右）。有趣的是，江淑娜還偷穿江蕙的戰袍。（圖／寬宏藝術提供）

初五開工大吉！《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（21）日的娛樂新聞看點。首先是江蕙二姐又在台北小巨蛋開唱了！這是給觀眾的《無・有》演唱會加演場，昨（20）日起熱鬧登場，妹妹江淑娜擔任特別來賓，兩姊妹是睽違16年再度合體，江家姊妹難得的同台演唱畫面，令觀眾動容。《無・有》演唱會加演場將一路唱到25日，以下帶您搶先看精彩看點。江蕙《無，有》安可場再大年初四盛大登場，在延續頂級製作水準之餘，更迎來睽違16年同台的最大彩蛋、親妹江淑娜！江蕙先是誇讚妹妹多才多藝，接著驚喜獻唱她的經典曲〈請你記得我的好〉，並在間奏大喊「她要來了喔！」將氣氛炒至最高點。首度擔任嘉賓的江淑娜不僅偷穿姊姊的表演服亮相，還打趣自稱「過年加菜」當場討紅包；只見江蕙幽默地從腰間掏出「200元」打賞，讓親妹大做效果先嫌棄後笑納，逗樂全場。隨後江蕙將主場交棒，江淑娜更當場「脫下姊姊戰袍」秀出專屬內搭套裝，深情獻唱〈煙雨濛濛〉，完美重現當年金鐘獎的熱力演出，姊妹倆溫馨又爆笑的互動，成為整晚最難忘的亮點。江蕙昨（20）日首度破例在農曆春節的寒冬中開唱。她表示，原本超擔心大家趁春節連假出國旅遊會沒人來，沒想到小巨蛋放眼望去座無虛席，讓她宛如小女孩般開心直呼：「果然大家都很愛我！」寵粉的她更感性告白全場歌迷「聽了這麼多年，大家都是一家人」，還俏皮地向台下討歡呼，逗笑萬名粉絲。雖然二姐自爆開場新衣因故未到貨，只能先穿舊衣上陣，但誠意十足的她不僅連忙補祝大家「馬年吉祥如意」，更當場脫去外衣，驚喜秀出一身喜氣洋洋的「鞭炮裝」！為了呼應過年氣氛，平時多唱慢歌的她也特別加碼安排快歌應景，與全場歡慶馬年。江蕙昨（20）日晚間的《無，有》小巨蛋安可場，不僅是為了寵粉加演，更打破了她自2008年以來「不在冬天開唱」的個人禁。！由於二姐的喉嚨對冷風極度敏感，這次罕見點頭連她自己都納悶，總彩排時面對空曠場地直呼「好冷」，經紀團隊更笑曝二姐休息室暖氣開太強，熱到工作人員都不敢待在裡面。儘管天氣寒冷，二姐的暖心舉動卻讓團隊超感動。再除夕當天她特地親赴小巨蛋，霸氣發送超過300個印有她側臉與「金銀財寶無中生有」專屬字樣的開工紅包，體恤搭台與幕後人員的辛勞。此外，經紀團隊也帶來超大驚喜，罕見鬆口預告明年有望推出全新的製作計畫，讓死忠歌迷對天后的下一步充滿無限期待。江蕙昨（20）日晚間在台北小巨蛋舉辦《無・有》演唱會，現場星光熠熠，收穫演藝圈各方好友的熱烈祝福。其中，曾為她量身打造台語催淚神曲〈你講的話〉的吳青峰，送上的花籃格外吸睛。青峰在卡片上感性寫下：「Dear二姐，萬物有情，因妳頌歌而無盡。」優美詩意的文字不僅巧妙呼應了演唱會「無・有」的主題，更道盡二姐歌聲中那份渲染萬物、深刻動人的力量。