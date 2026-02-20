我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天后江蕙（左）初四開工，今（20）晚間在台北小巨蛋開唱，特別來賓是她的妹妹江淑娜（右）。有趣的是，江淑娜還偷穿江蕙的戰袍。（圖／寬宏藝術提供）

江蕙《無，有》演唱會安可場今（20）日晚間大年初四盛大登場。此次安可場無論是歌單、舞台規模與編制，皆延續了去年備受讚譽的製作水準，整場演出一大的彩蛋，是重量級嘉賓江蕙的妹妹江淑娜。這是姊妹倆睽違16年後再次合體，也是《無，有》演唱會首度邀請嘉賓參與，江淑娜還偷穿江蕙的表演服，現場跟姊姊討紅包，只見江蕙突然從腰間掏出一包紅包：「我剛好有準備！」妹妹秀出金額，是極為喜氣的200元。江蕙表示，妹妹多才多藝，又能主持，又能唱歌，「要我唱妹妹的歌，我有點壓力，因為我們兩個人聲線不太一樣。」說完，她就特別選唱了妹妹江淑娜的歌曲〈請你記得我的好〉，溫暖嗓音勾起滿場回憶殺。就在歌曲進入間奏時，她忽然笑著問台下觀眾：「有沒有比江淑娜好聽？她要來了喔！」話音剛落，江淑娜便在燈光聚焦中驚喜現身，讓現場氣氛瞬間沸騰，掀起全場驚呼與掌聲。有趣的是，江淑娜身上穿的服裝，是特意從二姐的表演服中挑選。江淑娜跟江蕙討紅包，「現在是過年，過年要加菜，加我這盤小菜，唱得如何？」江蕙從腰間掏出紅包來，江淑娜開心地接過來，還打開紅包，是極為喜氣的200元。江淑娜先是擺出失望的表情，後來又開心地笑說：「這就是心意。」姊妹兩都很會做效果，讓全場笑翻。隨後，二姐將舞台交給妹妹，讓江淑娜獨自站上聚光燈中央，深情演唱經典名曲〈煙雨濛濛〉。江淑娜還在舞台上大變裝，脫下二姐的戰袍，原來裡面還有一件，江淑娜表示：「既然我要唱〈煙雨濛濛〉，我就要套裝配合。」精心設計的細節和橋段，讓歌迷重溫江淑娜在金鐘獎上演出的熱力。經紀團隊表示，之所以邀請江淑娜，是源自於二姐看了江淑娜在金鐘獎上的表演。為了讓這次的演唱會有不一樣的節目火花，二姐腦海中立刻浮現了妹妹的無數經典好歌，甚至在經紀人面前如數家珍地唱了起來，最終決定親自開口邀請自家妹妹來助陣。面對姊姊的突襲邀請，江淑娜坦言嚇了一大跳，但是可以跟姊姊同台超級開心，雖然是久經沙場的老將，但接下這個重責大任依然讓她感到戰戰兢兢，力求在二姐的場子上拿出最完美的表現。