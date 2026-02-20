我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江蕙在除夕夜送出超過300個紅包袋給工作人員，紅包袋很有巧思，有江蕙的側臉，還有「金銀財寶，無中生有」的祝福語。（圖／寬宏藝術提供）

台語天后江蕙今（20）日晚間在台北小巨蛋舉辦《無，有》演唱會，這是為實現粉絲心願的加演場，讓大批死忠歌迷感動萬分，同時也打破了她自2008年以來，不在冬天開唱的個人禁忌。面對寒冷氣候的巨大考驗，二姐很有敬業精神，在除夕夜親赴現場，發送超過300個開工紅包給協助搭台的團隊。此外，經紀團隊罕見鬆口，預告明年之後，可望有全新的製作計畫，讓外界對天后的下一步充滿期待。經紀團隊透露，江蕙從2008年開始在雙北巨蛋開唱起，直至今日晚間場，江蕙從來沒有在冬天舉辦過演唱會，主要原因是二姐對氣候非常敏感，只要冬天吹到冷風，喉嚨就會緊縮、無法順利發聲。這次點頭答應演出後，連她自己都覺得不理解自己，不懂當初為何會答應在冬天開唱。在昨（19）日晚間的總彩排，面對台下還沒有觀眾的空曠場地，江蕙在舞台上直呼：「真的好冷。」經紀團隊幽默表示，現在已不敢待在二姐的休息室裡，因為裡面開了暖氣，對不用上台的工作人員而言，有點太熱。儘管天氣嚴寒，江蕙對幕後團隊的體貼卻絲毫不減。由於舞台工程早在除夕前就已經如火如荼地展開，除夕當天拜拜完後，二姐體恤工程人員的辛勞，立刻要求經紀人帶她到現場，親自發送開工紅包給大家。不僅如此，昨天舞者與後台人員陸續抵達時，她也一一發送，總計發出了將近300多個紅包。特別的是，這次的紅包袋很有巧思，有江蕙的側臉，還有印著「金銀財寶無中生有」的吉祥字樣，很有二姐獨特的幽默與祝福，讓在除夕夜工作的團隊感到心暖暖的。團隊回憶起二姐過往的驚人體力，演唱會從去年開始至今，短短7個月內，在高雄唱了7場，台北之前唱了15場，加上今晚開始5場，等於是同一個製作在台北小巨蛋唱了20場，非常驚人。《無，有》演唱會是否還要再繼續在小巨蛋加演？經紀團隊表示，暫時沒有這個考量，應該會直接推出新製作，粉絲可再期待。