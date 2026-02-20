我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江蕙演唱會，青峰送上花籃祝賀，並附上絕美祝福語。（圖／記者李欣恬攝影）

▲江蕙在台北小巨蛋開唱，昔日一起唱歌的戰友施文彬送上花籃祝賀。（圖／記者李欣恬攝影）

▲江蕙在台北小巨蛋開演唱會，長年合作的音樂人夥伴陳子鴻送上花籃祝賀。（圖／記者李欣恬攝影）

天后「二姐」江蕙今（20）日晚間在台北小巨蛋舉辦《無・有》演唱會，現場收到了來自演藝圈各方好友的熱烈祝福。其中，青峰送上的花籃獨具詩意，他在給「Dear 二姐」的祝賀卡片上寫下：「萬物有情，因妳頌歌而無盡」。優美的文字，巧妙點出二姐歌聲的渲染力，也呼應了演唱會「無・有」主題，成為現場極具文藝氣息且相當吸睛的祝賀。事實上，青峰與二姐早有著深刻的音樂交集。他曾為江蕙詞曲全創作台語歌〈你講的話〉，這也是青峰繼所屬樂團蘇打綠的〈無眠〉之後，首度為他人量身打造台語作品。當時，青峰將對父親的滿腔思念完全融入歌曲中，透過江蕙溫暖且充滿故事感的聲線，細膩詮釋出父子間那份微妙卻又深深羈絆的親情，藉由歌聲傳遞出令人動容的力量。除了青峰的暖心文字，演唱會現場也擺滿了其他重量級音樂人的花籃。曾與江蕙合唱經典神曲〈傷心酒店〉的搭檔施文彬，在賀詞上大力相挺，「天后二姐江蕙無・有演唱會，GOOD SHOW」；而一路合作無間的知名音樂人陳子鴻，也與「喜歡音樂」全體同仁一同送上浪漫的粉色系花籃，卡片上寫著：「祝二姐演出成功」，眾星齊心為天后的重磅演出熱烈應援。今晚起，江蕙將一連5晚在台北小巨蛋演唱，一路唱到25日，這是為實現粉絲心願的加演場，讓大批死忠歌迷感動萬分，同時也打破了她自2008年以來，不在冬天開唱的個人禁忌。經紀團隊透露，連二姐自己都不知道為什麼，會答應在冬天開唱，只能說，真的很寵粉。