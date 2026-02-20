我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台語天后江蕙（如圖）今（20）日晚在台北小巨蛋開唱，原本她擔心過年觀眾都出國了，但看到現場滿場都是人，令她很感動。（圖／寬宏藝術提供）

「二姐」江蕙今（20）日晚間在台北小巨蛋舉辦演唱會，適逢農曆春節假期，這是她破例在冷颼颼的冬天開唱，也是首度在過年期間舉辦個唱。二姐在台上坦言，其實過年開唱很擔心沒人來，深怕大家都趁著難得的連假出國旅遊，沒時間來看演唱會。沒想到現場放眼望去座無虛席，讓她又驚又喜，忍不住像個小女孩般開心樂喊：「果然大家都很愛我！」甚至為了呼應過年氣氛，她還在台上大秀驚喜，脫衣化身喜氣洋洋的「鞭炮裝」，與全場萬名歌迷嗨迎馬年。談到這次史無前例的年節開唱，因為江蕙過年開唱擔心沒人來的顧慮瞬間一掃而空，取而代之的是感動和興奮。她對台下相伴多年的資深歌迷告白：「聽我的歌這麼多年，大家都是一家人！」還因為嫌台下回應太小聲，俏皮地大聲反問：「是不是一家人啊？」逗得全場大笑。二姐笑說自己一上台實在太興奮，竟然忘了先拜年，連忙補上祝福祝大家「馬年吉祥如意」。她也向歌迷透露一個幕後小插曲，原本開場準備了一套全新服裝，但因故來不及到貨，只好先穿舊的上場。不過誠意十足的她隨後便在台上脫掉外衣，秀出一身搶眼的「鞭炮裝」，笑稱自己的歌單本來多是慢歌，但大過年的總要安排些快歌來「應景一下」。這次過年檔期的演唱會將一路唱到25日，特別的是20日、21日、22日這三天，都是在晚間6點半開場。面對部分可能因為塞車或吃飯而晚到的歌迷，二姐有一貫的溫柔，直接在台上貼心喊話：「還在走路的慢慢走，我等你，坐好。」面對年假只剩下最後3天、再過2天大家就要收心，準備開工上班，江蕙表示，看到大家真的比平常還要開心，再次感恩歌迷沒有因為出國而缺席，小巨蛋也有像是家人團聚般的溫馨氣氛。