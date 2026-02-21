波士頓塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）本季在缺少搭檔塔圖姆（Jayson Tatum）的情況下，帶領綠衫軍衝上東區第二，展現出準MVP等級的領袖風範。然而，他在剛結束的全明星賽假期卻過得並不愉快。布朗日前在比佛利山莊舉辦的私人品牌活動遭到警方強行中止，儘管市府事後發出道歉聲明，但布朗並不買單，正與律師團隊討論對該市提起訴訟。
30萬美金打水漂！布朗砲轟市府「道歉沒誠意」
這場風波起源於全明星賽前夕，布朗在Oakley創辦人詹納德（Jim Jannard）位於比佛利山莊的私人豪宅，為個人品牌「741 Performance」舉辦宣傳活動。不料比佛利山莊警方（BHPD）隨即以「未申請許可」為由強行清場。
事後比佛利山莊市政府於Instagram發布聲明公開認錯，坦承先前聲稱「曾拒絕其許可證申請」的資訊有誤，因為該地點根本沒有違規紀錄，活動方也未曾被拒絕申請。對此，布朗在接受美媒《Andscape》訪問時憤怒表示：「我不喜歡走法律途徑，但你們羞辱了我的品牌和球隊，這非常不公平。甚至在道歉聲明中還繼續說謊，這讓我感到被冒犯。」
雖然比佛利山莊市經理杭特考菲（Nancy Hunt-Coffey）已向布朗與詹納德家族致歉，但她仍堅稱當天市府人員確實觀察到「疑似違反城市法規」的情形，才決定中止活動。對此，布朗隨即在個人X（原推特）上強硬回擊，怒轟市府的行為是「在傷害已經造成後，才給出這種沒誠意的道歉」。
布朗透露，為了這場活動，他個人投入了30萬美元（約946萬台幣），贊助商更投入高達50萬美元（約1576萬台幣）。他強調活動是在私人住宅舉行，且當天下午6點就主動關閉音樂，遠早於當地晚上10點的噪音管制時間。
「很難說這不是被針對，」布朗直言，當時周邊有許多明星賽相關活動都在進行，唯獨他的活動被強制關閉。他認為市府至今仍宣稱是因「疑似違反法規」才結束活動，是在玩文字遊戲、推卸責任。布朗目前已與自己的「Jaylen Brown Enterprises」團隊進行最終商討，預計將在這個週末決定是否正式開告。
場上強勢、場外霸氣 布朗重申：我懂規矩
儘管場外官司纏身，布朗在場上的表現依舊火燙，日前對陣勇士才剛繳出個人本季第三次大三元。對於這次的歧視疑雲，他堅定表示：「我夠聰明，也知道如何遵守規則。如果你們想針對我，那這件事就沒這麼容易落幕。」隨著塞爾提克即將在洛杉磯客場對戰湖人，這起球星與地方政府的法律攻防戰也成為媒體關注的另類焦點。
消息來源：《Heavy Sports》
