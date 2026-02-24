我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著泰自豪黨（Bhumjaithai）準備接掌新政府，競選承諾中「Khon La Khrueng Plus」共付補貼的復活，讓民眾購物「付一半」的方案再度成為輿論焦點。批發與零售業者定調，補貼確實能迅速拉動買氣並為社區店家注入現金流，但若僅依賴短期刺激，景氣往往會迅速回到原點。真正讓小店經營陷入困境的核心，源於平台抽成、物流費、租金及稅負等長期成本的堆疊。「Khon La Khrueng Plus」的運作機制為民眾登記後，於合作商店消費時自付半價，其餘由政府透過電子錢包系統補貼並設有每日上限。這類設計將資金直接導向街坊鄰里，成為歷屆政府頻繁使用的經濟刺激工具。然而，泰國批發與零售貿易協會榮譽顧問頌猜（Somchai Pornrattanacharoen）指出，頻繁使用共付方案如同服用止痛藥，僅能緩解症狀而無法根治病因。他強調新政府應將資源精準投向提升小商家競爭力，並透過稅務工具替地方店家爭取生存空間，防止大型財團通路過度擠壓鄉鎮市場。業界特別關注「電商經營成本高昂」的現實。當小賣家進入線上通路時，常面臨高額毛利抽成與各項服務費，導致利潤空間被大幅壓縮。頌猜呼籲政府協助降低營運成本，包括推動更廉價的物流方案、提供可負擔的販售空間，讓小商家在繁重的租金與通路費之外，能保留實質的現金流以利永續經營。烏汶他尼府大型批發商「Tang Ngee Soon」董事長米林（Milin Veraratanaroj）則認為，共付方案在景氣承壓時可扮演「穩定錠」角色。但他主張泰國要走出低成長困局，必須將零售與農產品升級納入核心戰略，透過科技導入與加值策略，實質提升生產端與農民的收入。宏觀數據也顯示了轉型的迫切性，泰國2025年經濟成長預期僅2.4%，內需與政府消費增速放緩，世界銀行亦警示高家戶負債與觀光競爭力等結構性限制。政策面上，泰國已將矛頭指向「低價進口」與平台經濟。自2026年1月1日起，泰國將對低價進口包裹課徵關稅，為減緩便宜商品對在地中小企業衝擊的重要一步。這意味著新政府的工具箱除補貼外，已納入關稅、稅制與平台規範等更硬性的政策選項。共付補貼雖能帶來短期熱鬧，但業者更期待的是政府能逐步鬆綁長期成本，讓小商家在多重競爭壓力下實現升級，將一時的買氣轉化為長期的成長曲線。