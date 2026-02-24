我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普對等關稅政策遭最高法院否決，川普改引用122條款對全球加徵15%臨時關稅。對此，玉山金控總經理陳茂欽今（24）日在法說會表示，2月出現這樣的轉變，可能會造成一些企業決策上的混亂、不確定性，企業可能會延緩做出一些投資決策，但對實質經濟的影響及銀行債權影響，應該有限。陳茂欽分析，川普去年推出對等關稅後引發不確定性，川普本來認為最壞情況就是景氣衰退，聯準會（Fed）也擔心物價上漲，但結果兩個都沒發生，去年第2季及第3季美國經濟反而是2021年以來最好的情況，第4季除美國政府關門的影響之外，美國經濟表現也不錯，因此，對等關稅對美國實質影響沒有想像中大，物價表現也溫和，因此，聯準會自去年9月開始降息了3碼。至於現在2月有這樣的一轉換，畢竟對等關稅經過這麼長時間的談判，接下來就看川普怎麼出招，「相信還是會造成混亂，還是有不確定性，但影響力可能不如想象中大。」對台灣影響也類似。陳茂欽說，台灣去年總出口值約6400億美元，出口到美國約2000億美元，也就是台灣的出口大概有 31%是到美國，但只有86%符合232條款。以2025年全年的資料來看，台灣出口到美國受到對等關稅影響，在2025年的金額只有14%，大概263億美元。就產業影響，以玉山銀行放款來看，如不計間接出口到第三國的影響，放款約495億元，占全行放款比1.9%，若扣掉擔保部位， 約只有240億元 ，等於占全行放款不到1%，影響也是相對有限。玉山金董事長黃男州則提到，主計總處預估今年GDP成長7%，台灣整體經濟規模預估可突破1兆美元，再創新高，在整體景氣環境成長下，銀行獲利應該都會不錯，相信股東權益報酬率（ROE）和獲利都會比去年更高考量美國通膨逐步放緩、對等關稅對物價影響有限、AI產業帶動投資、經濟溫和成長及美國聯準會新主席提名人華許偏好降息及預判未來趨勢，玉山金預期今年聯準會將降息2至4碼。