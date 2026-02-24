日本平價國民品牌GU，2026年再推出抓褶芭蕾舞鞋又在台灣Threads上爆紅。官方今（24）日宣布，再攜手UNDERCOVER三方聯名PEANUTS，本季主打日本設計師高橋盾（Jun Takahashi）一貫的暗黑美學結合學院風（Preppy），不只讓史努比變身可愛吸血鬼，還有刺繡羅紋外套、洗舊加工牛仔套裝及可翻轉漁夫帽受到粉絲期待，2026春夏系列將於2月27日開搶新品590元。
Threads爆紅！GU抓褶芭蕾舞運動鞋 2026神鞋又一雙
日本品牌GU去年以一雙「繫帶芭蕾運動鞋」990元讓台日粉絲都淪陷，結合芭蕾舞鞋與運動鞋底的混搭設計、採用緞面與麂皮異材質拼接，在日韓都掀起話題。缺貨的消息傳到台灣，讓不少人也展開包色搶貨；目前總算熱賣補貨。
而2026年，GU趁勝追擊，再推出全新「抓褶芭蕾運動鞋」，剪裁較淺的鞋面適度露出腳背，外觀上搭配春季粉嫩色彩成功營造清爽形象，鞋口採用鬆緊抽皺設計方便穿脫，還以支撐足弓的杯型鞋墊，緩解長時間行走的疲勞，實穿性也很受稱讚，在Threads上爆紅。
◾️357744「繫帶芭蕾運動鞋」990元（灰、黑、深咖）
◾️359377「抓褶芭蕾運動鞋」790元（淺灰、黑、粉、藍）
GU：UNDERCOVER三方聯名PEANUTS！吸血鬼史努比590元起2/27開搶
GU表示，深受歡迎的UNDERCOVER聯名推出2026春夏系列，本季主打日本設計師高橋盾（Jun Takahashi）一貫的暗黑美學結合學院風（Preppy），亮點單品包括「刺繡羅紋外套」、洗舊加工「牛仔套裝」、後襬採階梯式剪裁的「府綢格紋襯衫」等；並將過去到經典單品「再進化」，可成套穿搭的休閒西裝外套與錐形褲、DRY華夫格寬版T恤則融入美式橄欖球T的設計元素。
配件呼應「Silent / Noise」的雙面概念，推出「兩穿風格」的強大單品，包括一款前側拉鍊配件可拆卸、並變化為繫帶造型的「高筒休閒鞋」，及另一款可正反兩面穿戴、素色mix格紋樣式的「可翻轉漁夫帽」，為整體造型增添更多搭配樂趣，受到粉絲期待。
最值得一提的，莫過於首次推出與PEANUTS三方聯名的單品，尤其推薦讓史努比變身可愛吸血鬼的「休閒風T恤」等款式；另有由高橋盾先生親自繪製，兩款以紐約街景與人物攝影拼貼為主題的設計上衣，並採用GU廣受好評、具吸汗快乾機能且挺度十足的乾爽彈力材質。還有古著般質感的印花設計T恤等。
GU 2026春夏系列共12款新品，將於2月27日在特定實體店舖與網路商店開賣，價格範圍為590元至1,690元。
另外，日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎，全新推出DENIVITA春夏系列，由品牌大使TWICE成員MOMO出鏡演繹「迷幻櫻花」最新形象，承襲1970年代音樂與自我解放精神，搭配櫻花粉色調，綻放融合懷舊與新生氣息的2026春夏系列。
資料來源：GU、Onitsuka Tiger
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本品牌GU去年以一雙「繫帶芭蕾運動鞋」990元讓台日粉絲都淪陷，結合芭蕾舞鞋與運動鞋底的混搭設計、採用緞面與麂皮異材質拼接，在日韓都掀起話題。缺貨的消息傳到台灣，讓不少人也展開包色搶貨；目前總算熱賣補貨。
◾️357744「繫帶芭蕾運動鞋」990元（灰、黑、深咖）
◾️359377「抓褶芭蕾運動鞋」790元（淺灰、黑、粉、藍）
GU表示，深受歡迎的UNDERCOVER聯名推出2026春夏系列，本季主打日本設計師高橋盾（Jun Takahashi）一貫的暗黑美學結合學院風（Preppy），亮點單品包括「刺繡羅紋外套」、洗舊加工「牛仔套裝」、後襬採階梯式剪裁的「府綢格紋襯衫」等；並將過去到經典單品「再進化」，可成套穿搭的休閒西裝外套與錐形褲、DRY華夫格寬版T恤則融入美式橄欖球T的設計元素。
GU 2026春夏系列共12款新品，將於2月27日在特定實體店舖與網路商店開賣，價格範圍為590元至1,690元。
資料來源：GU、Onitsuka Tiger