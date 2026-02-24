我是廣告 請繼續往下閱讀

軍購特別條例確定將於3月6日付委，立院國民黨團總統傅崐萁今在國民黨立法實務研討會上，將功勞全歸立法院長韓國瑜。但傅崐萁致詞時，韓國瑜表情嚴肅，緊閉雙眼，最後才回應，「傅對我美言很多，真的不敢當」。針對軍購案，傅崐萁表示，保衛台灣是每一位同胞一致的共識，都希望台灣能夠安定、繁榮，對於怎麼樣安定繁榮，是要整體的武裝台灣、還是回歸中華民國憲法，在這個框架下來推動，方式有很多，但兩岸的和平這是很重大的，這會牽扯到執政者是否要持續推動違反中華民國憲法的台獨黨綱。傅崐萁指出，在韓國瑜再三的呼籲之下，大家對韓院長表示尊重，包括3個方面，第一，大年初春開議，希望朝野能夠和諧，大家能夠同心，不希望再有太多獨裁專制的立場，以美國國會為例，美國最高法院直接宣布川普違法，因為關稅決策沒有經過國會的授權，「我想美國已經正式告訴全世界，他們司法是多麼彰顯，國會必須代表人民」，希望國會得到尊重。傅崐萁續指，第二，是希望韓國瑜院長呼籲，盡快把軍購方案能儘快進行討論；第三，期待朝野共商國事，賴清德能夠走進立法院，回娘家把國家包括軍工案、台美經貿相關的問題，跟國會議員、全國國人做個清楚、透明的溝通。軍購特別條例確定3月6日付委後，傅崐萁歸功於韓國瑜的呼籲，國民黨版軍購條例今天在立法實務研討會凝聚共識後，也會盡快付委，也是因應韓國瑜昨天與總統賴清德茶會前拋出這個議題，打開在野黨釋出善意大門。傅崐萁表示，國民黨團也願意在韓國瑜期待下，下午協商國情報告統問統答，讓賴暢所欲言，也讓人民了解、解惑、釋疑，希望賴清德聽到在野黨呼籲與韓的善意，有更多更寬廣的空間，希望新會期是圓滿共商國是的會期。