日本旅遊民眾注意！知名連鎖迴轉壽司「HAMA壽司」（はま寿司）宣布，將針對深夜時段用餐顧客加收7%的加價費用，預計將從3月3日起開始實施。根據日本經濟新聞報導，餐飲集團「善商控股」（Zensho Holdings）旗下的迴轉壽司連鎖店HAMA壽司於24日宣布，將導入深夜加價制度。自3月3日起，幾乎所有門市都將採用。凡在晚間10點至打烊前30分鐘內入店的顧客，於店內點餐的商品一律加收7%。此舉是為了因應包含人事費用在內的上升營運成本。HAMA壽司在全日本共有661家分店，其他已導入深夜加價費用的還有牛丼連鎖店Sukiya(すき家)、炸豬排專門店「かつ庵」、連鎖家庭餐廳 「COCO’S」（ココス）。此外，包含牛丼連鎖店松屋與家庭餐廳「Gusto」也都有進行深夜加價措施，加收約7%的費用。日媒TBS指出，隨著每小時工資上漲，將夜間營運成本轉嫁到價格上，已成為餐飲業者逐漸普遍的趨勢。