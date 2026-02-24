我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海巡人員依標準程序以濕毛巾包覆並持續澆水保濕，全力搶救仍有生命跡象的小虎鯨。（圖／第六岸巡隊提供）

今（24）日上午7時許，屏東縣車城鄉海口沙灘驚傳小虎鯨集體擱淺事件，海洋委員會海巡署第八巡防區指揮部接獲民眾通報後，立即派遣海口安檢所、第二機動巡邏站及鄰近單位攜帶鯨豚救援裝備趕赴現場，同步通報海屏東海洋保育工作站及成大鯨豚研究中心派員協助處理，展開緊急救援行動。此次救援由第六岸巡隊共出動11車26人，並會同海保署屏東工作站、屏東警察車城分駐所、國立海洋生物博物館、國立成功大學鯨豚中心及縣政農業處動保等單位，並結合現場熱心民眾共19人投入救援。現場確認共有11隻小虎鯨擱淺於沙灘，其中4隻已不幸死亡，其餘7隻仍有生命跡象，救援人員立即進行搶救並實施警戒管制，避免圍觀民眾靠近造成二次傷害。救援過程依標準作業程序，除以濕毛巾包覆鯨豚身體外，並持續以海水保濕降溫，同步觀察生命跡象，後續將配合專業人員評估健康狀況與救援處置方式，全力爭取存活機會。直到下午3時許，現場人員協助將活體小虎鯨搬運至吊車，並實施海放。岸巡隊表示，為落實海洋保育與生態永續，民眾若發現鯨豚擱淺，可依「三要四不原則」協助應處，即「要扶正、要保濕、要紀錄呼吸心跳；不要風吹日曬、不要靠近頭尾、不要推拉拖行、不要喧嘩」，並立即撥打「118」海巡報案專線通報，海巡人員將迅速前往處置，共同守護珍貴海洋生態資源。