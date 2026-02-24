我是廣告 請繼續往下閱讀

有民眾在澎湖馬公的嵵裡港發現海漂垃圾，裡頭還有藏有海軍軍用品，源頭竟來自駐紮基隆的海軍131艦隊「金江軍艦」與「高江軍艦」。國民黨立委徐巧芯表示，。這批廢棄物內容驚人，不僅包含漆罐、油料空瓶及大盤帽，甚至搜出「金江軍艦艦長」職章、海軍預防醫學手冊，以及印有士兵詳細資訊的「艦艇單兵戰傷救護簽證表」，直言軍艦出海將垃圾丟入海中，恐是海軍長年的陋習。除了增加海廢垃圾污染環境，徐巧芯更提及，此事件暴露嚴重的國安與洩密漏洞，垃圾中清清楚楚記載了現役官兵的職級身分，連艦長的專屬職章都隨意丟棄，導致軍官身分直接曝光，若是今天丟棄的廢棄物涉及更高層級的軍事機密，一旦被有心人士或中共解放軍拾獲，後果將不堪設想，這種未按程序處理廢棄物的行為，很可能對外洩漏軍事布署與內部資訊。針對此疏失，徐巧芯強調海軍軍艦隨意棄置垃圾絕非個案，國防部應引以為戒，要求軍方必須重新訂定一套嚴謹的艦上廢棄物處理標準作業程序，從源頭杜絕任何機密外洩的可能性，守住國防安全底線。對此，海軍艦隊指揮部表示，所屬單位未依規定妥慎處理廢棄物品，本部已主動聯繫地方政府全力配合後續處理事宜；另依規定檢討適處，並通令各單位引為案例宣教。