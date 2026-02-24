我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司舉辦115年新春開泰祈福儀式。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智致詞。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼企業工會理事長楊乙記致詞。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司於今(24)日，在該公司小港行政大樓前廣場，舉辦115年新春開泰祈福儀式，祈營運順利產銷暢旺，並期勉全體同仁團結合作，迎向新局，創造公司成長動能。中鋼公司115年新春開泰祈福儀式，是由中鋼公司董事長黃建智主持並擔任主典官，並由中鋼企業工會理事長楊乙記及生產部門副總經理周文賢擔任陪典官，有該公司各單位主管及中鋼企業工會理監事與會，同心祈福，祈求新的一年營運順利、產銷暢旺，全體同仁及協力夥伴平安健康。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司於去(114)年經歷了地緣政治、貿易保護等逆風因素疊加影響，致鋼鐵業面臨多年來少見的嚴峻考驗，有些因素今(115)年趨於穩定，有些仍會延續，例如，美國聯邦最高法院裁定對等關稅失效，但關稅戰不會因此結束，可能會變得更加嚴厲，必須緊密觀察。黃建智感謝全體員工過去艱辛一年展現的堅強韌性及成果，例如，精緻鋼品去年出貨量約78.7萬公噸，銷售占比11.5%，毛利占比超過9成，顯示產品的VP(Value Performance)值確實可力抗鋼市寒冬，此外，中鋼去年成功促成課徵中國大陸熱軋鋼品反傾銷稅，另低價進口電磁鋼的傾銷調查今年也有進展，他提醒貿易保護救濟是一時的，並非永久萬靈丹，只有不斷提升公司體質，創造及累積無可取代的價值，才是中鋼要走的「藍海航道」。中鋼企業工會理事長楊乙記指出，感謝所有同仁去年在艱辛的大環境中，仍堅守各自的工作崗位，度過去年的鋼市寒冬，所幸鋼鐵景氣近期開始展現復甦動能，期待今年公司整體生產銷售較去年好轉，並提醒同仁工作之餘，務必重視工安，以及照顧好自己的身體健康，大家一同努力讓公司神馬攏賀(什麼都好)。