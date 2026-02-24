我是廣告 請繼續往下閱讀

▲七瀨溫透過手寫信發表自己轉戰成人產業的消息。（圖／X@makuma_bear）

來自日本大阪26歲創作女歌手七瀨温（原以「温」為名活動）昨（23）日宣布轉職，她將挑戰成人影視產業，並預計於3月3日以成人片女優身分出道，消息曝光後瞬間在社群與娛樂圈引發廣泛討論。七瀨温昨日透過手寫信對外說明心境，強調這項決定並非一時衝動，而是自十幾歲起長期自我探索後所做出的選擇，她表示，希望尋找並正視「真正的自己內心所追求的樣子」，在不同領域中展現全新的面貌，進一步拓展個人可能性。過去七瀨温以創作歌手身分活躍，曾在YouTube上分享自彈自唱作品，並發行單曲〈make my own days〉，累積一定關注度，此次跨界成人展業，她提到自己並非抱持玩票或嘗試心態，而是以認真態度面對新的表演形式，她認為「情色是生活的延伸」的觀點，認為相關表現同樣可以是一種藝術與自我呈現方式，並透露自己事前已透過各種交流與學習，理解產業運作與專業要求。據了解，七瀨温已簽約日本知名片商 SOD，首部作品將於3月初推出，出道作的封面風格並未走傳統強烈裸露視覺路線，而是延續她原本的音樂人形象，採用黑長髮、手持吉他的清新設計，營造帶有文藝氣息與神祕感的氛圍，形成鮮明反差。從獨立音樂創作到跨足成人影視產業，支持者認為她勇於探索不同舞台，展現自主選擇的態度；也有部分聲音關注此舉對其未來發展的影響。無論外界評價如何，這項決定已為她的演藝生涯寫下新的篇章。