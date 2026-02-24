我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市左營、楠梓選區議員初選候選人黃偵琳，因爆出酒駕肇事引發各界譴責，今（24）日正式發表聲明宣布退出初選。黃偵琳強調會誠心面對錯誤，承擔應盡的負責，同屬新潮流的民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，對此表態強調「酒駕零容忍」是社會共識，任何人違法都必須承擔責任。事實上，黃偵琳在前一天消息剛曝光時，曾帶著兒子崩潰痛哭並多次鞠躬道歉，當時她原本堅稱不會退選，希望能將未來交由選民決定。經過一夜輿論壓力與沉澱後，隔天改口表示，做錯事就該勇於承認，自己做了嚴重的錯誤示範，讓支持者失望，因此決定退出2026年的初選以示悔過。同為新潮流派系的賴瑞隆，前一天遭藍營點名不出面講話，如今賴瑞隆也做出回應，他重申酒駕零容忍是大家堅定的立場，任何從政者只要違反法令、違背人民期待，就必須展現擔當做出決定。賴瑞隆呼籲，所有從政者都應以此為戒，必須以最嚴格且審慎的標準來自我要求，才能面對選民的監督。