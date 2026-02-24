我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市文山區一間知名餐廳今（24）日發生死亡案件。一名69歲劉姓女子被發現陳屍於店內冷凍庫內，被發現時已明顯死亡。目前有兩大疑點待釐清，第一是冷凍庫設有緊急開門裝置；第二是劉女身上仍攜帶手機卻未對外求救。警方已報請檢察官相驗，希望釐清案發經過及確切死因。還原整起事件，劉女於23日晚間10時許離家後未返家。直到隔日，也就是24日上午10時許，店家準備開門營業時，發現冷凍庫門疑似反鎖，經通知鎖匠破壞門鎖後，才發現劉女倒臥於冷凍庫門口，已無生命跡象。據了解，劉女在該餐廳任職近30年，平日與同事相處正常。警方指出，冷凍庫溫度為零下10多度，劉女疑在低溫環境中停留逾12小時。家屬則表示，僅知道劉女徹夜未歸，接獲通知後才得知意外發生。警方初步排除他殺可能，研判劉女疑自行進入冷凍庫後，不明原因無法開門，進而失溫死亡。不過，詳細原因仍待檢方相驗結果及相關監視器畫面進一步釐清，全案持續調查中。