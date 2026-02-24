我是廣告 請繼續往下閱讀

退役飛官史濬程遭中國大陸情治人員吸收，蒐集我國軍事情資，並進一步吸收空軍戰術管制中心攔截管制官許展誠提供機密資料。許男共收受賄款22萬6000元，一審遭判7年4月徒刑。全案上訴後，台中高分院二審仍認定許展誠犯「違背職務收賄罪」，改判7年徒刑，全案仍可上訴。回顧整起事件，史濬程自空軍439聯隊少校飛行官退役後，於民國108年前往中國大陸期間認識當地情治人員「子文」。在對方要求下，史男開始蒐集我國軍事相關資料，並約定每次交付資料可領取人民幣2萬元至5萬元，折合新台幣約8萬元至22萬元不等的報酬。民國110年間，史男接觸時任空軍戰術管制中心攔截管制官許展誠，謊稱與美方軍事單位有交流需求，要求提供空軍因應共機擾台的具體作為及相關規定等文件。雙方並以線上遊戲「造型儲值」、「電競比賽獎金」作為聯繫暗語。許展誠陸續提供空軍演訓書面資料，包括戰機掛載雄風三型飛彈作戰運用等軍事機密，時間長達近4年。史濬程取得資料後轉交給中共情治人員，陸續獲得分紅，總額超過新台幣210萬元，並分次支付許男報酬，合計22萬6000元。台中地院去年8月依違反《國家安全法》及貪汙等罪名，從重以貪汙罪判處許7年4月徒刑，褫奪公權5年。許男提起上訴後，台中高分院認定其涉貪嫌疑重大，去年10月裁定羈押，並於今年延長羈押。二審今（24）日審結，仍依違背職務收賄罪判處7年徒刑，全案仍可再上訴。