老牌紡織廠聯發宣布啟動現金減資，董事會拍板退還股東股款、每股擬退2.5元，減資比率達25%，總金額約8.97億元，目標是把資本結構瘦身、拉升股東權益報酬率（ROE）。聯發24日下午召開重大訊息記者會說明，這次將銷除約8970萬股，減資完成後實收資本額將由35.86億元降至26.89億元。公司表示，現金減資案後續仍需提送股東常會表決，並待主管機關核准後，才會進一步訂定減資基準日與換發新股等作業時程。聯發集團總經理王豐岳指出，公司財務體質仍屬穩健，截至去年12月31日保留盈餘約3.25億元、可用現金約6.23億元，負債比率已降至3.96%。預估今年下半年可運用資金，加上子公司資金匯回後合計11億元，足以支應本次現金減資所需，公司正常營運與業務推進不受影響。王豐岳強調，在資金條件允許下，選擇以現金減資方式回饋股東，並透過縮減流通在外股數，提升每股盈餘與每股淨值表現，同時優化資本效率。