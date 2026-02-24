我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海軍亂拋垃圾，遭到民眾PO上臉書。（圖／翻攝自澎湖交通觀察日誌）

海軍金江軍艦（舷號PGG610）2016年時曾發生震驚社會的雄三飛彈誤射事件，近期臉書粉專「澎湖交通觀察日誌」貼出多張照片爆料，海軍的垃圾亂丟在澎湖海裡，其中還有「金江軍艦艦長」的印章。對此，海軍艦隊指揮部今（24）日表示，所屬單位未依規定妥慎處理廢棄物品，已主動聯繫地方政府全力配合後續處理事宜；另依規定檢討適處，並通令各單位引為案例宣教，防杜類情再生。臉書粉專「澎湖交通觀察日誌」昨日貼出多張照片指稱，「網友投稿」海軍的垃圾亂丟在海裡，其中還有「金江軍艦艦長」的印章、「高江軍艦」及「單位1110」字樣的垃圾。粉專補充說，照片是投稿者撿拾集中後的照片，原先是散落在各處。也有曾經在海軍服役的網友表示，這其實是海軍日常陋習，只要軍艦一離開港口，垃圾就是往海裡丟。不過，海軍亂丟垃圾陋習不只引發輿論質疑不環保，也讓許多國人回憶起2016年7月發生的雄三飛彈誤射事件。海軍131艦隊所屬金江艦2016年7月1日上午8點15分誤射一枚雄風三型反艦飛彈，擊中高雄籍翔利昇漁船，造成1死3傷。海軍事後檢討稱，飛彈誤擊前，金江艦正在準備進行10點戰備能量驗證的甲類操演準備工作，艦上人員也獲得艦長許可領取火線，飛彈8點15分發射後朝310方位飛行了40海浬，誤射事件初步調查，為中士操作手並未遵守操作程序造成。監察院國防及情報委員會會議於2018年3月22日通過監察委員包宗和、王美玉、仉桂美提出之調查報告及糾正案，糾正國防部，並促請行政院確實檢討改善。海軍艦隊指揮部表示，所屬單位未依規定妥慎處理廢棄物品，指揮部已主動聯繫地方政府全力配合後續處理事宜；另依規定檢討適處，並通令各單位引為案例宣教，防杜類似情事再度發生。