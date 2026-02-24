我是廣告 請繼續往下閱讀

欣興24日董事會通過2025年財報，全年營收1312.41億元、毛利率13.94%，稅後純益66.73億元、每股稅後純益（EPS）4.38元；其中第四季稅後純益約35.35億元、單季EPS 2.32元，季增61%，毛利率提升至15.77%，獲利表現寫下11個季度新高。公司預計2月25日召開法說會，將進一步對外說明營運與後續展望。在資本支出方面，欣興同步加碼2026年資本預算，從原先規劃約254億元再增加約86億元、拉高至約340億元；另外也擴大2027年長交期設備採購額度，原本約25億元再增加約67億元、總額提高至約92億元。欣興表示，上述加碼主要為配合營運需求，新建廠房並提升製程能力，後續執行仍會依客戶需求與市場狀況彈性調整，實際支付金額則視進度與付款條件而定。同日欣興也公告資產處分，將新竹縣湖口工業區不動產出售給矽格，內容包含土地約1784.75坪、廠房面積約8502.57坪及其他設備，交易總金額約15.4億元，預計處分利益約3.08億元。矽格取得該湖口廠房後將結合先進測試技術、自動化與AI智慧工廠應用，因應AI、ASIC與車用等客戶出貨需求，並規劃與既有湖口一廠整合運用，湖口二廠預計2026年下半年加入營運。