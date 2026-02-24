我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市警局第二分局中正派出所一名黃姓員警，因外型帥氣亮眼，被同事及民眾稱為「警界彭于晏」，形象相當正面。不過，他涉嫌於去年6月執行酒駕取締勤務時，未依法對同車乘客開單，並在當天深夜進入女子旅館房間逗留數小時。台南地檢署本月初依《貪汙治罪條例》圖利罪及違法利用個資等罪嫌將黃男提起公訴。除此之外，黃姓員警近日又被爆料，曾嘲笑被害人「太笨」，再度引發爭議。回顧整起事件，去年6月22日凌晨2時5分，黃姓警員在台南市中西區執行擴大臨檢勤務，查獲廖姓男子酒後騎車載石姓女友。黃男僅對廖開立酒駕罰單，未對乘客石女依規定開罰。檢方認為，黃疑因對石女心生好感，刻意隱匿其違規事實。起訴指出，黃男於凌晨4時8分與石女在旅館門口碰面，並於清晨5時許一同進入石女房間，至上午10時42分才離開。廖男自地檢署離開後與石女會合，得知此事後向警局檢舉。黃男於分局調查時辯稱僅進房借用廁所，但分局仍將其停職。檢方指揮廉政署南部地區調查組搜索後發現，黃男於案發當天在派出所內，以手機拍攝廖男身分證及酒測紀錄表等資料，並傳送至家族Line群組及張姓女性友人帳號私下討論。此外，黃男去年7月遭檢舉調至偵查隊後，仍將偵查報告內容傳送給張女閒聊。而黃男的爭議連連，近期另有民眾檢舉，指黃男涉嫌非因公查詢個資，並致電嘲諷一名詐騙案件女性被害人「太笨」、「這樣都被騙」，還在查詢對方個資後稱欲確認是否有前科。第二分局表示，接獲檢舉後已介入調查，並將相關事證移送台南地檢署偵辦。