財神爺現身了！大樂透第115000025期今（24）日晚間開獎，大樂透春節加碼活動也持續送出獎金。台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透1億元頭獎在屏東縣萬丹鄉開出，幸運兒一人獨得；春節加碼紅包部分，也開出百萬大紅包開出31組、十萬小紅包45組，總計送出76組紅包，中獎彩券行一次看。
大樂透2/24春節加碼結果出爐！1億頭獎獨得、31組百萬大紅包
台彩表示，今（24）日大樂透頭獎金額1億元在屏東縣萬丹鄉萬惠村萬丹路一段46號1樓「喜來發彩券行」開出，由一人獨得。
2月24日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出31組，總中獎注數為61注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為27注均分；本期小紅包開出45組，總中獎注數為48注，其中42組為單注中獎，3組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為340組，剩餘140組，累積開出小紅包組數為531組，剩餘269組，次期(2月25日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
🟡2月24日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000025期）
大樂透獎號：12、19、22、27、28、31，特別號45。
49樂合彩：12、19、22、27、28、31。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：03、06、13、24、27、31、35、39、46。
春節小紅包：19。
今彩539：16、23、25、32、36。
39樂合彩：16、23、25、32、36。
3星彩：2、0、1。
4星彩：2、9、7、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主
※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看
2/24大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行
2/24大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行