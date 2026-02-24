財神爺現身了！大樂透第115000025期今（24）日晚間開獎，大樂透春節加碼活動也持續送出獎金。台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透1億元頭獎在屏東縣萬丹鄉開出，幸運兒一人獨得；春節加碼紅包部分，也開出百萬大紅包開出31組、十萬小紅包45組，總計送出76組紅包，中獎彩券行一次看。

大樂透2/24春節加碼結果出爐！1億頭獎獨得、31組百萬大紅包

台彩表示，今（24）日大樂透頭獎金額1億元在屏東縣萬丹鄉萬惠村萬丹路一段46號1樓「喜來發彩券行」開出，由一人獨得。

2月24日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出31組，總中獎注數為61注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為27注均分；本期小紅包開出45組，總中獎注數為48注，其中42組為單注中獎，3組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為340組，剩餘140組，累積開出小紅包組數為531組，剩餘269組，次期(2月25日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

▲大樂透春節加碼「大紅包」、「小紅包」規則一圖速懂！每期都會開出全新大紅包9碼+小紅包1碼，對中6碼大紅包得百萬、對中5碼大紅包+小紅包1碼得10萬。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
🟡2月24日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000025期）

大樂透獎號：12、19、22、27、28、31，特別號45
49樂合彩：12、19、22、27、28、31。

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

春節大紅包：03、06、13、24、27、31、35、39、46。
春節小紅包：19

今彩539：16、23、25、32、36。
39樂合彩：16、23、25、32、36。

3星彩：2、0、1。
4星彩：2、9、7、5。

※派彩結果以台彩官網資料為主
 

※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看

2/24大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行
 

▲2月24日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出31組，總中獎注數為61注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為27注均分。（圖／台彩官網）
