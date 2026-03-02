我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓首都馬尼拉王城區（Intramuros）驚傳重大火警，一名30多歲男子疑因妻子離開他與他人交往，心生妒意竟涉嫌在自家縱火，火勢迅速蔓延，波及至少300間住宅，約600個家庭被迫緊急撤離，場面混亂。根據《馬尼拉公報》報導，火災發生於25日，地點位於人口稠密的Maisan住宅區。由於建築緊密排列，加上多為易燃材質，火勢一度升至四級警報，大量濃煙直衝天際，幾乎籠罩整個市區。大火持續燃燒超過6小時，直到晚間11時30分才被宣布撲滅。初步統計至少300戶房屋全毀，財物損失估計達150萬披索（約新台幣85萬元）。不少居民深夜抱著孩子逃生，倉皇撤離家園。當局與目擊者指出，綽號「Burnok」的嫌犯曾多次因搶劫入獄，事發前一晚才剛獲釋返家。據稱，他發現妻子與另一名男子在一起後情緒失控，衝出門外後又手持裝有汽油的容器返回，在位於四樓的住家內外潑灑汽油並點火。火焰迅速向上竄燒至樓頂，並沿著相連的住宅擴散。由於房屋之間距離極近，火勢蔓延速度遠超居民反應時間，許多人來不及搶救財物，只能緊急逃命。憤怒的鄰居在警方趕到前將嫌犯團團包圍並毆打，場面一度失控，所幸警方及時到場將其拘捕。目前嫌犯因涉嫌縱火及危害公共安全接受調查，地方官員也正協調臨時安置與救援物資，協助受災居民度過難關。