元宵節吃湯圓象徵圓滿平安，也是元宵節最應景的習俗之一，但現代人除了吃元宵，為求方便也會購買市售湯圓替代。近年來湯圓口味百百種，不再是只有花生、芝麻等經典口味可選擇，《NOWNEWS今日新聞》盤點Threads爆紅元宵節湯圓，包含桂冠阿華田包餡小湯圓、提拉米蘇湯圓、Kenji健司草仔粿、紅龜粿湯圓等5款，都被評價爆漿濃郁、外皮不易破，是老饕認證的最強湯圓陣容。
📍元宵節湯圓推薦1：桂冠阿華田包餡小湯圓
阿華田小湯圓是由桂冠食品2024年推出的「阿華田包餡小湯圓」新口味，內餡主打使用阿華田巧克力麥芽，外皮Q彈由台灣糯米製作，是一道給大人回味，小孩開心的小湯圓甜點。主打湯圓小巧好入口且無須解凍，只要水煮開後將湯圓放入滾水加熱，接著關小火待湯圓浮起3至5分鐘即可食用。
市售一盒份量200公克，顆數不一，一盒顆數約在49顆至52顆間，口感部分內餡相當濃郁，咬一口就會爆漿，不會死甜香濃又好吃。吃法部分多元，可加入「熱奶茶」或「巧克力牛奶」等當作湯底，若吃膩水煮吃法，小湯圓也可以拿來「煎」或「炸」進行料理。
🟡官網價格：原價76元，特價72元
🟡販售通路：桂冠官網、全聯、家樂福（含超市）、愛買、大潤發、全家、楓康超市、喜美超市、momo購物網等。
📍元宵節湯圓推薦2：Kenji健司草仔粿芝麻、紅龜粿花生湯圓
由健司推出的「草仔粿芝麻、紅龜粿花生」湯圓近年在Threads等網路平台爆紅，主打將傳統粿文化結合湯圓，其中「紅龜粿花生」內餡真材實料，擁有滿滿花生醬、花生顆粒，外皮呈現鮮豔討喜的桃紅色，象徵喜氣與祝福，且採用特殊工法，耐煮不易破。
另一款「草仔粿芝麻」則帶有草仔粿獨特艾草香，內餡含有濃黑芝麻與堅果香氣，外皮加入艾草粉呈現墨綠色，且高度還原草仔粿Q彈口感。根據美食部落客Tigerdog/老虎狗建議可以採用「煎」的吃法，口感比水煮來得更好吃，且從冷凍拿出來就能直接煎，不用解凍本身就足夠香，若今年元宵想討個好兆頭、順便解饞，可以參考這系列。
🟡官網價格：原價99元，特價79元
🟡販售通路：健司官網、全聯、家樂福、7-11 I預購、全家行動購、PChome 24h購物
📍元宵節湯圓推薦3：桂冠DINOTAENG提拉米蘇湯圓
桂冠提拉米蘇湯圓與韓國超人氣IP DINOTAENG聯名，將經典義式提拉米蘇變身成湯圓，內餡主打義大利馬斯卡彭起司、UCC咖啡粉與可可等優質食材製作，外皮則有淡淡咖啡香味。將起司融合微苦可可和咖啡塊，以三款酒香調味，水煮加熱後僅留下馥郁香氣，滿口都是提拉米蘇香味。
桂冠提拉米蘇湯圓甜度適中且不膩口，被網友評為高度還原提拉米蘇甜點，可說是「大人系湯圓」的人氣明星。吃法部分除了純粹水煮以外，也可以依照個人喜好淋上咖啡酒或義式濃縮咖啡，讓湯圓香味更多層次。
🟡官網價格：原價85元，特價72元
🟡販售通路：桂冠官網、家樂福、全聯、7-11、全家。
📍元宵節湯圓推薦4：義美草莓煉乳湯圓
義美草莓煉乳湯圓堪稱是「最少女系湯圓」，外皮甜美粉色，內餡則採用添加草莓凍乾粉，可以嘗到草莓天然的酸甜滋味，煉乳則主打台灣100%生乳製作，香醇又濃郁，
最佳吃法建議可以搭配熱牛奶、豆漿以提升奶香，或嘗試氣炸起酥湯圓，以及搭配冰淇淋等，創造外酥內軟或冰熱交融的豐富口感。若害怕太甜膩者，可以改搭配無糖或低糖豆漿，中和草莓甜膩，口感更順滑。
🟡商品價格：45元至55元區間
🟡販售通路：全國義美門市、全家便利商店、全聯、家樂福、愛買、大潤發、頂好超市等
📍元宵節湯圓推薦5：桂冠三麗鷗紫糯米芋泥湯圓
桂冠紫糯米芋泥湯圓與人氣三麗鷗明星美樂蒂、Kuromi推出限定包裝，超可愛視覺讓三麗鷗粉絲愛不釋手。該款內餡主打使用台灣檳榔心芋製成，特別加入法國蒙太古奶油、日本島砂糖，外皮呈現紫糯米色且Q彈、香氣足，被譽為「芋頭控必吃」。
吃法部分建議可以熱牛奶或豆漿享用，藉此增加濃郁度，也有老饕推薦將湯圓煮熟後再煎至表面金黃微脆，呈現脆皮口感，再擠上紅豆乳酪奶油霜或奶蓋，灑上些許彩色糖珠，更加香濃好吃。
🟡官網價格：原價76元，特價72元
🟡販售通路：桂冠官網、全聯、家樂福、大潤發、愛買、各大超商
資料來源：桂冠食品、義美食品、Kenji健司
